Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%РБК 06:25
Чистая прибыль Yandex выросла на 92% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 3,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 37%, до 10,8 млрд руб. Указанные результаты компании не учитывают показателей «Яндекс.Маркета».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Квартальная выручка «Яндекс.Такси» выросла почти в 2,5 раза — до 7,6 млрд рублей
Rambler News Service06:53
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Происшествия
СК проведет проверку после гибели 16-летней девушки в метро Москвы
Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели 16-летней девушки в московском метро. Об этот рассказали в ГСУ СК РФ по столице.
Обновлено в 07:19
Общество
В Прикамье пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей Луганской и Донецкой народных республик, соответствующий указ появился на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 09:23
Футбол
Титов считает, что «Спартак» не сумеет обыграть «Арсенал»
Прямая трансляция Титов считает, что "Арсенал" показывает футбол хорошего качества, он не хуже "Спартака".
Обновлено в 07:28
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Мамаев назвал причину конфликта с водителем Соловчуком
Обновлено в 07:20
Политика
Литва призвала не признавать выданные для Донбасса российские паспорта
Литва призывает международное сообщество осудить решение России упростить порядок выдачи российских паспортов жителям Донбасса и выступает за непризнание документов.
Обновлено в 08:39
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Авто
В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max
В России стартовали продажи обновленного японского пикапа Isuzu D-Max.
Обновлено в 03:18
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и "Севергрупп" по покупке почти 42% "Ленты", обязательное предложение по выкупу акций компании для миноритариев ожидается не позднее 1 мая.
Обновлено в 08:47
Кино
Вышел новый трейлер «Людей в черном: Интернэшнл»
Студия Sony Pictures Entertainment опубликовала на YouTube новый трейлер фантастического фильма "Люди в черном: Интернэшнл".
Обновлено в 09:45
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Технологии
Платёжная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица
Система карт «Мир» планирует запустить проект по оплате покупок с помощью биометрии лица.
Обновлено в 05:53
Политика
Белоруссия частично возобновила экспорт топлива в Польшу и на Украину
"Белнефтехим" оценивает потери из-за ситуации с поставками некачественной нефти в 100 миллионов долларов Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и на Украину, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:23
Транспорт
Участок трассы М-4 Дон на Кубани станет платным с 29 апреля
В Краснодарском крае на участке трассы М-4 «Дон» с 29 апреля вводится платный режим.
Обновлено в 06:45
Общество
Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Космос
Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел выступление в центре «Космонавтики и авиации» перед делегацией с других стран, в котором рассказал об основных характеристиках ракет, предназначенных для полетов на луну.
Обновлено в 03:21
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика
Козак назвал сроки поступления качественной нефти в Белоруссию
Нефть в трубопроводе «Дружба» на входе в Белоруссию будет чистой уже 29 апреля, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:37
Здоровье
Назван самый полезный продукт для работы мозга
Украинские медики назвали самый полезный продукт для работы мозга.
Обновлено в 04:55
Общество
Медведев напомнил министрам, что нужно платить зарплаты бюджетникам
В четверг на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев напомнил, что он читает соцсети.
Обновлено в 07:10
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Политика
КС Украины опроверг данные о попытке срыва инаугурации Зеленского
Украинский Конституционный суд Украины опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о подготовке увольнения главы суда Святослава Шевчука, что могло бы привести к срыву инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Общество
Работникам старше 40 лет намерены дать выходной для диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс о праве работника с 40 лет при прохождении диспансеризации освобождаться от работы на один день один раз в год, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В гостинице «Северная корона» в Петербурге произошло обрушение
О пострадавших пока не сообщается В районе Карповки в гостинице "Северная корона" произошло обрушение.
Обновлено в 09:42