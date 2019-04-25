Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%РБК 06:25

Чистая прибыль Yandex выросла на 92% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 3,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 37%, до 10,8 млрд руб. Указанные результаты компании не учитывают показателей «Яндекс.Маркета».

Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%

Политика Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.

Шоу-бизнес Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.

Происшествия Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.

Космос Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Путешествия Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.

Технологии Зачем ОТТ-сервисы используют искусственный интеллект Использование искусственного интеллекта на ОТТ-платформах помогает решать несколько важных задач.

Политика Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.

Футбол Джеко может продолжить карьеру в чемпионате Германии В Германии Джеко выступал за «Вольфсбург» в 2007–2011 годах, после чего перебрался в «Манчестер Сити».

Шоу-бизнес Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.

Политика На Украине приняли закон об исключительности украинского языка Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.

Наука Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Армия и оружие Американские СМИ восхитились новой российской подлодкой Американское издание Popular Mechanics оценило российскую подлодку "Белгород", которую 23 апреля спустили на воду.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Политика Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получение российского гражданства, документ опубликован на сайте Кремля.

Политика КС Украины опроверг сообщения о возможном срыве инаугурации Зеленского Конституционный суд Украины опроверг информацию о подготовке отставки главы инстанции Святослава Шевчука, которая могла бы повлечь срыв инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

Происшествия Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.

Общество В России продлили срок перехода на цифровое телевидение Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.

Общество Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года На крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.

Шоу-бизнес Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.