Экономика

Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%РБК 06:25

Чистая прибыль Yandex выросла на 92% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 3,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 37%, до 10,8 млрд руб. Указанные результаты компании не учитывают показателей «Яндекс.Маркета».
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Выручка «Яндекса» в I квартале по US GAAP выросла на 45%

ПРАЙМ06:30

Консолидированная выручка «Яндекса» в первом квартале выросла на 45%

ТАСС08:11

«Яндекс» заработал ₽3 млрд за квартал. Прибыль увеличилась на 69%

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«Яндекс» и Mail.ru нарастили выручку

Коммерсантъ08:14

«Яндекс» повысил прогноз по выручке на 2019 год

Finam.Ru07:01

Выручка ГК ФСК в первом квартале 2019 года выросла на 16%

Интерфаксвчера в 05:13
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Общество

Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября

Обновлено в 06:52
Кино

Минкультуры опровергло связь переноса фильма о священнике с Пасхой

Минкультуры не направляло прокатчикам письмо с просьбой перенести выход фильма Франсуа Озона «По воле Божьей» в прокат, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
Обновлено в 13:48
Финансы

Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга

Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Apple до конца года выпустит наушники AirPods 3

Источник утверждает, что Apple AirPods 3 выпустят до конца 2019 года и в них уже будет система шумоподавления.
Обновлено вчера в 16:49
Космос

Ученые планируют за год обнаружить до 10 слияний нейтронных звезд

Исследователи планируют обнаружить за ближайший год 10 слияний нейтронных звезд, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 11:48
Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Челябинске осудили мужчину, избившего пятиклассника в школе

В Челябинске осудили 47-летнего мужчину, угрожавшего убить пятиклассника в школе.
Обновлено в 01:36
Здоровье

Роспотребнадзор продлил срок хранения суточных проб школьного питания после эпидемии дизентерии

Роспотребнадзор продлил срок хранения суточных проб школьного питания до истечения срока реализации после эпидемии дизентерии в школах Москвы Роспотребнадзор продлил срок хранения молочнокислой продукции, которую поставляют в школы и детские сады, до истечения срока реализации после эпидемии дизентерии в школах Москвы.
Обновлено в 13:34
Экономика

Вьюгин переизбран председателем набсовета «Московской биржи»

Олег Вьюгин переизбран председателем наблюдательного совета "Московской Биржи", говорится в сообщении торговой площадки по итогам заседания набсовета.
Обновлено в 11:58
Общество

«Большой брат будет считать». Культовая уральская пивоварня Jaws установила счетчики

Устройство, при помощи которого большой брат будет считать наше пиво при розливе, — написали представители Jaws.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Общество

Беглов поздравил со столетием жительницу блокадного Ленинграда

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Ивановну Рогову.
Обновлено в 09:07
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 10:36
Происшествия

Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор

«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Авто

Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис

Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
Обновлено в 06:26
Политика

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Вашингтона ввести санкции против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 13:46
Общество

В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.
Обновлено в 13:39
Футбол

Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 11:40
Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Технологии

Раскрыты ключевые возможности Oracle Database 19c

Oracle Database 19c предлагает впечатляющий набор инноваций и является стабильной версией, рассчитанной на длительное использование.
Обновлено в 06:27
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Бритни Спирс похудела на 2 килограмма от стресса

Напомним, что по официальной версии Бритни Спирс попала в реабилитационную клинику из-за стресса, вызванного плохим самочувствием отца.
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Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS

Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
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Экономика

Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК

Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
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Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета

Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
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Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Выпадающие доходы будут ограничены действующим лимитом применения налогового вычета и полностью компенсированы экономическим эффектом, полагают в Минфине.
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Происшествия

В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание

В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Общество

Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Общество

Расчетный центр: «За лето надеемся сократить задолженность»

Просроченная задолженность населения попрежнему остается большой проблемой, которую руководство ООО «Расчетный центр ВТС» пытается решить всеми возможными законными способами.
Обновлено в 07:42
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