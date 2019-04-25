Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%РБК 06:25
Чистая прибыль Yandex выросла на 92% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила 3,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 37%, до 10,8 млрд руб. Указанные результаты компании не учитывают показателей «Яндекс.Маркета».
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Общество
Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября
Обновлено в 06:52
Кино
Минкультуры опровергло связь переноса фильма о священнике с Пасхой
Минкультуры не направляло прокатчикам письмо с просьбой перенести выход фильма Франсуа Озона «По воле Божьей» в прокат, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
Обновлено в 13:48
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Apple до конца года выпустит наушники AirPods 3
Источник утверждает, что Apple AirPods 3 выпустят до конца 2019 года и в них уже будет система шумоподавления.
Обновлено вчера в 16:49
Космос
Ученые планируют за год обнаружить до 10 слияний нейтронных звезд
Исследователи планируют обнаружить за ближайший год 10 слияний нейтронных звезд, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 11:48
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Челябинске осудили мужчину, избившего пятиклассника в школе
В Челябинске осудили 47-летнего мужчину, угрожавшего убить пятиклассника в школе.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Роспотребнадзор продлил срок хранения суточных проб школьного питания после эпидемии дизентерии
Роспотребнадзор продлил срок хранения суточных проб школьного питания до истечения срока реализации после эпидемии дизентерии в школах Москвы Роспотребнадзор продлил срок хранения молочнокислой продукции, которую поставляют в школы и детские сады, до истечения срока реализации после эпидемии дизентерии в школах Москвы.
Обновлено в 13:34
Экономика
Вьюгин переизбран председателем набсовета «Московской биржи»
Олег Вьюгин переизбран председателем наблюдательного совета "Московской Биржи", говорится в сообщении торговой площадки по итогам заседания набсовета.
Обновлено в 11:58
Общество
«Большой брат будет считать». Культовая уральская пивоварня Jaws установила счетчики
Устройство, при помощи которого большой брат будет считать наше пиво при розливе, — написали представители Jaws.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Общество
Беглов поздравил со столетием жительницу блокадного Ленинграда
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Ивановну Рогову.
Обновлено в 09:07
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Авто
Ford объявил о распродаже аксессуаров и снижении цен на сервис
Выводящий из России всю свою легковую линейку автомобилей Ford объявил о специальных ценах на сервисное обслуживание.
Обновлено в 06:26
Политика
Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Вашингтона ввести санкции против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 13:46
Общество
В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.
Обновлено в 13:39
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 11:40
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Технологии
Раскрыты ключевые возможности Oracle Database 19c
Oracle Database 19c предлагает впечатляющий набор инноваций и является стабильной версией, рассчитанной на длительное использование.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Бритни Спирс похудела на 2 килограмма от стресса
Напомним, что по официальной версии Бритни Спирс попала в реабилитационную клинику из-за стресса, вызванного плохим самочувствием отца.
Обновлено в 11:09
Игры
Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS
Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Экономика
В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Выпадающие доходы будут ограничены действующим лимитом применения налогового вычета и полностью компенсированы экономическим эффектом, полагают в Минфине.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание
В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Общество
Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Общество
Расчетный центр: «За лето надеемся сократить задолженность»
Просроченная задолженность населения попрежнему остается большой проблемой, которую руководство ООО «Расчетный центр ВТС» пытается решить всеми возможными законными способами.
Обновлено в 07:42