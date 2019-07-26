Экономика
Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%Коммерсантъ 08:30
Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
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Армия и оружие
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«Спартак» убрал из заявки на сезон Александра Ломовицкого
Московский футбольный клуб "Спартак" убрал из заявки на сезон полузащитника Александра Ломовицкого, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
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Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
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Армия и оружие
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Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
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Российские моряки с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву
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Обновлено в 04:55
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В Японии заявили о нарушении территориальных вод двумя китайскими судами
Сотрудники береговой охраны Японии несколько раз по радиосвязи предупредили китайское судно о нарушении территориальных вод, после чего китайский корабль покинул район.
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Происшествия
Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге
Обновлено в 06:44
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
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Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400
Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, а также американских истребителей F-35.
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Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
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Обновлено в 05:29
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«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
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Обновлено в 07:43
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Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Украина 13 раз обстреляла Донбасс за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки нарушили режим перемирия в самопровозглашенной Донецкой народной республике 13 раз.
Обновлено в 08:58
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Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59