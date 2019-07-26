Экономика

Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%Коммерсантъ 08:30

Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
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Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%

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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") по инициативе компании "Ростелеком" занимается разработкой оборудования, способного создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей.
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Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом

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Мать Ольги Бузовой рассказала, что ее дочь не любили на «Доме-2»

Ирина Александровна Бузова, мама 33-летней Ольги Игоревны Бузовой, только что ворвавшейся в топ списка молодых российских долларовых миллионеров, прокомментировала очевидный триумф дочери.
Обновлено в 08:21
Авто

За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
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Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Политика

Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок

Обновлено в 00:59
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«Куньлунь» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба

Обновлено в 01:50
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы

Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало.
Обновлено в 08:05
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено 24 июля в 12:47
Политика

Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Футбол

«Спартак» убрал из заявки на сезон Александра Ломовицкого

Московский футбольный клуб "Спартак" убрал из заявки на сезон полузащитника Александра Ломовицкого, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы

Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика

Российские моряки с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву

Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:19
Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Японии заявили о нарушении территориальных вод двумя китайскими судами

Сотрудники береговой охраны Японии несколько раз по радиосвязи предупредили китайское судно о нарушении территориальных вод, после чего китайский корабль покинул район.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге

Обновлено в 06:44
Политика

Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима

Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Политика

Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400

Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, а также американских истребителей F-35.
Обновлено в 07:20
Музыка

Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
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Лерой Фер, которым интересовался «Локомотив», вернулся в «Фейеноорд»

Обновлено в 02:17
Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Политика

Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Общество

Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Украина 13 раз обстреляла Донбасс за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки нарушили режим перемирия в самопровозглашенной Донецкой народной республике 13 раз.
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Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

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