Экономика
Выручка X5 Retail Group за 2018 год составила 1,525 трлн рублейТАСС 02:47
Выручка X5 Retail Group (в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") по итогам 2018 года выросла на 18,5% по сравнению с показателем 2017 года и достигла 1,525 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Выручка группы за IV квартал выросла на 17,1%, до 420,8 млрд рублей.
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