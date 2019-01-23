Экономика
Выручка X5 Retail Group за 2018 год составила 1,525 трлн рублейТАСС 02:47
Выручка X5 Retail Group (в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") по итогам 2018 года выросла на 18,5% по сравнению с показателем 2017 года и достигла 1,525 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Выручка группы за IV квартал выросла на 17,1%, до 420,8 млрд рублей.
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Рост реальных доходов населения в течение года был близок к нулю, а продовольственная инфляция оставалась на низком уровне, начав ускоряться только в III квартале.
— Игорь Шехтерман, российский предпринимательВедомости 02:07
с чего всё началось
Сеть супермаркетов «Перекресток» впервые обогнала по годовым темпам роста выручки «Пятерочку», сеть магазинов формата «у дома», следует из опубликованных сегодня финансовых результатов X5 Retail Group (владеет обеими торговыми сетями, а также сетью гипермаркетов «Карусель») за 2018 год.РБК07:01
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