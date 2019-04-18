Экономика

Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%ТАСС 03:44

Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Сопоставимые продажи (LFL) в первом квартале выросли на 5%, средний чек - на 2,2%.
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Квартальная выручка Х5 увеличилась на 15,3%

Финмаркет03:50

X5 Retail Group в I квартале увеличила выручку на 15,3%

ПРАЙМ03:04

Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3% — до 404,1 млрд рублей

Rambler News Service03:24

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Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%

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Finam.Ru03:07

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