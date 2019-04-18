Экономика

Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%ТАСС 03:44

Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Сопоставимые продажи (LFL) в первом квартале выросли на 5%, средний чек - на 2,2%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Во II квартале акции Х5 будут торговаться в диапазоне 1600-1800 руб

ПРАЙМ04:50

Квартальная выручка Х5 увеличилась на 15,3%

Финмаркет03:50

X5 нарастила чистую розничную выручку в I кв на 15,3% г/г

Financial One03:22

Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3% — до 404,1 млрд рублей

Rambler News Service03:24

X5 Retail Group сообщила о росте выручки в I квартале

Ведомости03:10

X5 в 1 квартале нарастила выручку на 15,3%

Finam.Ru03:07

Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%

ТАСС03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Экономика

Ozon начал выпускать для клиентов банковскую карту

Ozon.ru запустил неименные банковские карты Ozon.Card, сообщила «Коммерсанту» представитель компании.
Обновлено вчера в 20:39
Экономика

В правительстве обсуждают введение нового экологического налога

Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Обновлено вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Позже отец Началовой говорил, что у него нет претензий к докторам. В той ситуации они сделали все, что могли, чтобы спасти его дочь.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Политика

В Совфеде оценили требование КНДР заменить Помпео на переговорах

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT требование КНДР к США заменить американского госсекретаря Майка Помпео на переговорах о денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны на Украине

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 03:58
Кино

Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Британская киноактриса Майя-Лесия Нэйлор скончалась на 17-м году жизни. Причина смерти артистки не сообщается.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Политика

В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел

Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Обновлено в 04:12
Хоккей

Малкин поедет на чемпионат мира

Обновлено вчера в 08:23
Общество

Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами

Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Банкет на 150 человек: Орлова, Малахов и Басков шумно погуляли на дне рождения Валерии

В среду, 17 апреля, Валерия устроила скромный банкет на 150 человек в одном из московских ресторанов.
Обновлено в 04:24
Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Взрывное устройство найдено в товарном поезде в Воронежской области

Взрывное устройство обнаружено и обезврежено в товарном поезде, следовавшем с Ростовской области в Ревякино через Воронежскую область.
Обновлено в 04:38
Здоровье

Учёные развенчали миф о пользе правильного питания

Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Политика

Опубликован ежегодный рейтинг свободы слова в мире

Опубликован ежегодный рейтинг свободы слова в мире Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг уровня свободы слова в странах мира.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В московский офис «Росбалта» пришли с обыском

По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Футбол

Александр Дюков: «Работа со спонсорами продолжается»

Глава российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал какие шаги планируются по формированию новых спонсоров для организации.
Обновлено в 05:36
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет в конце 2019 года

Как сообщает издание Deadline, сериал по одноименной серии книг Анджея Сапковского выйдет уже в конце 2019 года.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Авто

Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Geely Group, в мае начнутся продажи совершенно нового кроссовера с заводским индексом FY11.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Космос

Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли

Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Политика

Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Политика

В Ялте начинает работу пятый международный экономический форум

Обновлено в 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное