Выручка «Вымпелкома» в IV квартале 2018 года выросла на 7,8%ТАСС 04:19

с чего всё началось

Консолидированная выручка Veon Ltd. в России (владеет компанией "Вымпелком", предоставляющей услуги под брендом "Билайн"), по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал 2018 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 7,8%, до 75,9 млрд рублей.

Выручка «Вымпелкома» в IV квартале 2018 года выросла на 7,8%

Политика Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".

Армия и оружие На Украине задержали экс-главу Генштаба Генерал Владимир Заман покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку.

Армия и оружие Эсминец США вошел в порт Одессы Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Армия и оружие Генпрокуратура Украины возбудила дела против семи российских военных Киев объявил подозрения семи российским военным в противоправных действиях против украинских моряков, которые были задержаны после незаконного вторжения в территориальные воды России в Керченском проливе.

Происшествия Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова.

Политика Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.

Экономика Росгидромет предупредил об ухудшении прогнозов из-за нехватки денег Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что Россия вскоре может опуститься вниз в рейтинге стран по точности предсказания погоды.

Происшествия Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником Суд в Приморском крае не стал помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе №2 города Большой Камень.

Экономика Малообеспеченные пенсионеры получат дополнительные соцвыплаты Правительство России рассмотрит законопроект о дополнительных социальных доплатах для малообеспеченных пенсионеров сверх величины прожиточного минимума.

Происшествия Бойца Дацика выпустили на свободу в Петербурге Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик выйдет на свободу в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом "голом марше проституток", когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройтись по улице, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Происшествия В Москве мужчина ударил пакетом директора школы Мужчина ударил пакетом директора одного из общеобразовательных учреждений московского района Южное Бутово, он задержан, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Власти по ошибке поздравили блокадницу в Петербурге с 850-летием Родственник блокадницы Анны Михайловны выложил в соцсетях фотографию открытки, которую бабушка получила из муниципалитета Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Политика Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.

Здоровье Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).

Политика Правительство России вернуло «Массандру» в собственность Крыма Производственно-аграрное объединение "Массандра" передано из федерального ведения в государственную собственность Республики Крым.

Энергетика Трамп призвал ОПЕК расслабиться Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что ОПЕК необходимо "расслабиться" из-за высоких цен на нефть.

Армия и оружие Россия безвозмездно передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн Россия безвозмездно передала Таджикистану очередную партию продукции военного назначения, сообщает Минобороны РФ в понедельник.

Политика Песков прокомментировал сюжет ВГТРК о возможных целях «Циркона» в США В воскресенье телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК) в программе "Вести недели" назвал военные центры принятия решений в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России.

Политика ЕС продлил санкции и оружейное эмбарго в отношении Белоруссии ЕС продлил на один год эмбарго на поставки оружия Белоруссии, а также санкции в отношении четырех физлиц, сообщил в понедельник Совет ЕС.

Музыка Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении» Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.

Армия и оружие Новейший украинский вездеход сломался на военных учениях Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, сломался на учениях ПВО Украины.