Экономика
Выручка Veon во втором квартале снизилась на 0,4%Коммерсантъ 06:00
Выручка Veon Ltd. (владеет компанией «Вымпелком», бренд «Билайн») снизилась во втором квартале 2019 года на 0,4%, до $2,261 млрд. Чистая прибыль компании составила $75 млн. Показатель EBITDA $994 млн (+16,1% к аналогичному показателю прошлого года).
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«Билайн» в полтора раза увеличил капзатраты на фоне инвестиций в «закон Яровой»
Rambler News Service03:11
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Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
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Кино
Вышел трейлер боевика «Герой» с Александром Петровым
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Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
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Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
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Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения
Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".
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В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
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Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
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Здоровье
Медики Рязанской ОДКБ отозвали свои заявления об увольнении
Исполняющий обязанности заведующего отделением Роман Попов освободил занимаемую должность, а сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Во рту семилетнего ребенка нашли 526 лишних зубов
В Индии врач провела операцию по удалению 526 лишних зубов у семилетнего мальчика. Об этом сообщается издание The New Indian Express.
Обновлено в 04:06
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Дарксайд появится в экранизации комиксов DC «Новые боги»
В экранизации комиксов DC «Новые боги» появится суперзлодей Дарксайд и Фурии — группа женщин-воинов.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Актрису Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 05:20
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В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
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Суарес проигнорировал Гризманна на совместной тренировке
Луи Суарес, который ранее поздравил Антуана Гризманна о переходе в "Барселону" по телефону, проигнорировал футболиста на совместной тренировке.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
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Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников
С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разбила мужу нос
Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Американский истребитель F-18 разбился в Долине Смерти
Палубный истребитель-бомбардировщик F-18 потерпел крушение в каньоне «Звездных войн» в западной части национального парка Долина Смерти.
Обновлено в 06:09
Происшествия
На севере Петербурга три человека погибли при пожаре в частном доме
В Петербурге в поселке Михайловка Выборгского района при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:02
Авто
Опубликованы изображения будущего Lamborghini Concept
Автор рендера Гаспаре Контичелли представил потенциально новый Lamborghini SV-719, который станет основой для будущих суперкаров итальянского бренда.
Обновлено вчера в 13:42
Футбол
Полузащитник «Динамо» Самба Соу перешёл в «Ноттингем Форест»
Обновлено в 06:59