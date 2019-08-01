Экономика
Выручка Veon во втором квартале снизилась на 0,4%Коммерсантъ 06:00
Выручка Veon Ltd. (владеет компанией «Вымпелком», бренд «Билайн») снизилась во втором квартале 2019 года на 0,4%, до $2,261 млрд. Чистая прибыль компании составила $75 млн. Показатель EBITDA $994 млн (+16,1% к аналогичному показателю прошлого года).
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«Билайн» в полтора раза увеличил капзатраты на фоне инвестиций в «закон Яровой»
Rambler News Service03:11
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