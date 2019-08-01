Экономика
Выручка Veon по МСФО во II квартале снизилась до $2,26 млрдТАСС 07:04
Консолидированная выручка телекоммуникационного холдинга Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,4% и составила $2,26 млрд.
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Rambler News Service03:11
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