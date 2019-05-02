Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%ТАСС 03:18
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд. Об этом говорится в отчете компании.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
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Здоровье
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