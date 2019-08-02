Экономика
Выручка Tele2 во втором квартале выросла на 12,7%Коммерсантъ вчера в 06:52
Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, комментируя финансовые результаты, отметил, что второй квартал стал важным периодом, за который компания «расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны».
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика
Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:03
Хоккей
«Сент-Луис» подписал контракт новичка с Никитой Александровым
Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» подписал контракт с российским нападающим Никитой Александровым, информирует официальный сайт действующего обладателя Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Валерий Карпин назван лучшим тренером июля в РПЛ
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Трамп объявил о пошлинах на товары из Китая стоимостью $300 млрд
«США начнут с 1 сентября вводить небольшой дополнительный тариф в размере 10% на оставшиеся 300 миллиардов долларов товаров и продуктов, поступающих из Китая в нашу страну», — сообщил Трамп.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество
ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер
Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено вчера в 05:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
С 1 августа производится перерасчет размеров страховых пенсий.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири
Обновлено 31 июля в 23:46
Шоу-бизнес
44-летнюю Рудковскую заплевали за откровенные фото на яхте
Не стали исключением и свежие фото Яны Рудковской.
Обновлено в 01:20
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
Названы топ-10 моделей, зарегистрированных на юрлица
По состоянию на 1 января 2019 года на юридических лиц в России было зарегистрировано 1,74 млн легковых автомобилей, что составляет около 4% от всего автопарка страны.
Обновлено вчера в 09:08
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено 31 июля в 21:57
Хоккей
Антти Ниеми представил дизайн шлема к первому сезону в КХЛ
Голкипер финского «Йокерита» Антти Ниеми представил новый дизайн шлема к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 00:16
Футбол
Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Футбол
Отец Мойзе Кина остановил переход сына в «Манчестер Юнайтед»
Биору Жан Кин, отец форварда «Ювентуса» Мойзе Кина, заявил, что сын имел возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», но он запретил увезти того в Англию.
Обновлено в 00:59
Политика
Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд
Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Обновлено вчера в 20:11
Космос
В антарктическом снегу нашли свежий радиоактивный пепел сверхновой
Обновлено вчера в 18:33