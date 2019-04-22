Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%Ведомости 05:05

Самый большой прирост продемонстрировал масложировой бизнес агрохолдинга (включает в себя производство майонеза, бутилированного масла, шрота и масла наливом). По данным «Русагро», выручка данного сегмента за это время выросла на 278% до 16,9 млрд руб.

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

Футбол Мейтин отметил хорошее поведение болельщиков «Локомотива» Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин оценил поведение болельщиков матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (1:1).

Политика Зеленский побеждает на выборах президента Украины Порошенко удалось победить в Львовской области. Свои поздравления с победой Зеленскому направил президент США Дональд Трамп.

Происшествия Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.

Общество В России выявили убыль населения в 60 регионах По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.

Происшествия В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.

Происшествия В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.

Общество Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.

Происшествия На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.

Общество В Кемерове закрыли ТРЦ «Лапландия» Городские власти потребовали закрыть "Лапландию" из-за нарушений и несоответствия планировки первоначальному проекту.

Авто Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.

Единоборства Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.

Авто Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).

Экономика Российская пшеница упала в цене Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».

Технологии Постройкой научных судов может заняться «Пелла» или «Звезда» Постройкой первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 миллиардов рублей может заняться "Пелла" или "Звезда".

Общество «Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей «Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей с 22 апреля, говорится в сообщении компании.

Общество Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.

Политика В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.

Политика Максим Галкин поздравил Зеленского с победой Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.

Политика Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.

Транспорт В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.

Политика Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.

Авто Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F в ближайшее время поступит в продажу на китайском автомобильном рынке.