Экономика
Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%Ведомости 05:05
Самый большой прирост продемонстрировал масложировой бизнес агрохолдинга (включает в себя производство майонеза, бутилированного масла, шрота и масла наливом). По данным «Русагро», выручка данного сегмента за это время выросла на 278% до 16,9 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Футбол
Мейтин отметил хорошее поведение болельщиков «Локомотива»
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин оценил поведение болельщиков матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (1:1).
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко удалось победить в Львовской области. Свои поздравления с победой Зеленскому направил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу
В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Общество
Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим
Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.
Обновлено в 05:33
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Общество
В Кемерове закрыли ТРЦ «Лапландия»
Городские власти потребовали закрыть "Лапландию" из-за нарушений и несоответствия планировки первоначальному проекту.
Обновлено в 03:57
Хоккей
«Динамо»: Крикунов останется главным тренером
Обновлено в 04:43
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено вчера в 05:40
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
Экономика
Российская пшеница упала в цене
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Технологии
Постройкой научных судов может заняться «Пелла» или «Звезда»
Постройкой первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 миллиардов рублей может заняться "Пелла" или "Звезда".
Обновлено в 06:59
Наука
Томские ученые научились быстро распознавать опасные лекарства
Обновлено 19 апреля в 11:11
Общество
«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей
«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей с 22 апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:00
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах
Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Транспорт
В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки
С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
Политика
Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F в ближайшее время поступит в продажу на китайском автомобильном рынке.
Обновлено вчера в 06:22
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24