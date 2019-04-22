Экономика

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%Ведомости 05:05

Самый большой прирост продемонстрировал масложировой бизнес агрохолдинга (включает в себя производство майонеза, бутилированного масла, шрота и масла наливом). По данным «Русагро», выручка данного сегмента за это время выросла на 278% до 16,9 млрд руб.
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Квартальная выручка «Русагро» выросла на более чем 50%

Коммерсантъ06:46

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ТАСС05:40

«Русагро» утроила доход от масложирового и зернового бизнеса

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ПРАЙМ04:08

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Finam.Ru03:54
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