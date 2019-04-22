Выручка «РусАгро» в 1 квартале выросла на 52%Finam.Ru 03:54

Общая выручка ГК "РусАгро" в 1 квартале 2019 года до элиминации между сегментами составила 32,5 млрд рублей, увеличившись на 52% по сравнению с 1 кварталом 2018 года.

Выручка «РусАгро» в 1 квартале выросла на 52%

Технологии Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+ В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.

Политика Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.

Шоу-бизнес Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Авто Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.

Общество Собянин поддержал пилотный проект создания креативных технопарков В Москве появятся креативные технопарки, которые смогут рассчитывать на городские льготы и субсидии.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Политика Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.

Экономика Средний размер потребкредита вырос на четверть Средний размер потребкредитов составил в первом квартале 170,3 тысячи рублей. Это на 33 тысячи больше, чем в прошлом году (+24,3%).

Происшествия В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

Политика Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.

Политика В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".

Политика США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.

Культура Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Происшествия В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Экономика Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.

Теннис Гаспарян вышла во второй круг турнира в Стамбуле Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг турнира WTA в Стамбуле.

Политика Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.

Экономика Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Армия и оружие В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Политика Мизулина назвала запреты признаком свободы Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.

Религия У православных наступила Страстная неделя По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.