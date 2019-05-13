Финансы
Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%Известия 12:14
Выручка нефтяной компании «Роснефть» в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла на 20,6% в рублевом выражении и превысила 2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем «Известиям».
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