Финансы

Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%Известия 12:14

Выручка нефтяной компании «Роснефть» в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла на 20,6% в рублевом выражении и превысила 2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем «Известиям».
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Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 раза

Rambler News Service09:57

Чистый долг «Роснефти» составил $43,9 млрд

Интерфакс12:18

Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%

Известия12:14

«Роснефть» в I квартале увеличила выручку на 20%, прибыль – на 62%

Газета.Ru11:41

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в 1-м квартале на 61,7%

Финмаркет10:19

«Роснефть»: рост чистой прибыли в I квартале превысил 60%

News.ru10:06

«Роснефть» увеличила прибыль на 62%. Куда двинутся котировки?

РБК12:56
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Volkswagen готовит бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo

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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

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Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
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Президент Xiaomi Лин Бин обнародовал на своей странице в Weibo живой фотоснимок грядущего доступного флагманского смартфона Redmi K20 Pro.
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Трамп заявил о планах встретиться с Путиным

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В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.
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Политика

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Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
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Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
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Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
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Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
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Глава Amazon представил план по колонизации орбиты Земли

Орбитальная колония-заповедник в представлении художника / ©Blue Origin Пресс-конференция, на которой Джефф Безос сообщил о планах по колонизации орбиты, была приурочена к презентации посадочного модуля Blue Moon.
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Авто

Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России

Наибольшее снижение рекомендованной розничной цены в размере 456 000 рублей коснулось автомобиля с гибридной установкой, таким образом разница в цене между двигателем 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичной комплектации составляет всего 40 000 рублей.
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УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
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Концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 415 ppm

Обновлено в 06:02
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В самолет Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
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Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

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Спорт

Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
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В Тольятти жильцов многоэтажки эвакуировали из-за «падающего» крана

По информации пресс-службы ведомства, башенный кран на площадке строящегося 16-ти этажного дома на улице Гидротехнической, 24 может упасть на соседний дом.
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Президент России Владимир Путин заявил, что решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимо учитывать при развитии Вооруженных сил РФ.
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Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
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Сергей Шнуров официально сообщил, что предстоящий тур группы будет финальным.
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