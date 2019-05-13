Экономика

Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%Известия 12:14

Выручка нефтяной компании «Роснефть» в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла на 20,6% в рублевом выражении и превысила 2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем «Известиям».
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Чистый долг «Роснефти» составил $43,9 млрд

Интерфакс12:18

Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%

Известия12:14

Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 раза

Rambler News Service09:57

«Роснефть» признала обесценение по МСФО на 90 млрд руб

ПРАЙМ12:13

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в 1-м квартале на 61,7%

Финмаркет10:19

«Роснефть»: рост чистой прибыли в I квартале превысил 60%

News.ru10:06

«Роснефть» в I квартале увеличила выручку на 20%, прибыль – на 62%

Газета.Ru11:41
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Политика

Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Авто

В России подешевел кроссовер Nissan Murano

Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Энергетика

Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении

Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Спорт

Элиа Вивиани лишили победы на третьем этапе «Джиро д’Италии»

Третий этап «Джиро д’Италии» (Giro d’Italia) завершился спринтерскими разборками, в которых победу одержал итальянский велогонщик Элиа Вивиани, но решением судей победа отдана Фернандо Гавирии из UAE-Team Emirates.
Обновлено в 12:19
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Общество

ГИБДД разработала регламенты автотюнинга

Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Гаджеты

Раскрыты возможности iPhone нового поколения

Обновлено в 06:59
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Экономика

PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса

В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Матильда Шнурова пошла по стопам Волочковой

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Теперь же Матильда Шнурова (напомним, в мае 2018 года Матильда и Сергей Шнуровы развелись после 8 лет брака) взялась за то же самое.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Авто

В топ-10 популярных автомобилей сменился лидер

Обновлено в 08:15
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«Автодор» построил менее половины запланированных дорог

Госкомпания «Автодор» показала худший результат за 10 лет своего существования, выполнив менее 50% плана за 2018 год.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню

СМИ сообщили, что 36-летняя гимнастка Алина Кабаева стала мамой и родила двойню.
Обновлено в 01:20
Хоккей

Сборная США в овертайме обыграла Финляндию в матче ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:53
Общество

Россияне признались в желании работать без финансовой нужды

Большинству россиян нравится их работа, и они продолжили бы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского

Избранного президента Украины Владимира Зеленского Оболонский районный суд Киева признал 13 мая виновным в запрещенной агитации - придя на участок для голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля, он по просьбе журналистов показал на камеры заполненный бюллетень и тем самым нарушил запрет на агитацию в день выборов.
Обновлено в 08:45
Экономика

ЦБ ждет ускорения роста ВВП во втором квартале

Темпы роста российской экономики со второго квартала составят около 0,4% в квартальном выражении после 0,2–0,3% в первом квартале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Обновлено в 07:03
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки

Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Космос

Virgin Galactic переезжает в новый дом — космопорт в Нью-Мексико

Штат Нью-Мексико пошёл на риск строительства посреди пустыни этого комплекса с полным набором услуг, опираясь на обещание Virgin Galactic по развёртыванию космического туризма.
Обновлено в 05:00
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Общество

Голикова высказалась против сокращения майских праздников

Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников.
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Футбол

«Палермо» переведен в серию C за финансовые нарушения

"Палермо" по решению суда Федерации футбола Италии (FIGC) займет последнее место в нынешнем сезоне в серии B и в следующем сезоне будет выступать в серии C, клуб наказан за финансовые нарушения, сообщается на сайте FIGC.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» извинился перед дочерью Елены Образцовой

Обновлено в 07:46
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