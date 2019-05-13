Экономика
Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%Известия 12:14
Выручка нефтяной компании «Роснефть» в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла на 20,6% в рублевом выражении и превысила 2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем «Известиям».
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Политика
Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
Обновлено в 07:45
Энергетика
Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении
Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Спорт
Элиа Вивиани лишили победы на третьем этапе «Джиро д’Италии»
Третий этап «Джиро д’Италии» (Giro d’Italia) завершился спринтерскими разборками, в которых победу одержал итальянский велогонщик Элиа Вивиани, но решением судей победа отдана Фернандо Гавирии из UAE-Team Emirates.
Обновлено в 12:19
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Гаджеты
Раскрыты возможности iPhone нового поколения
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса
В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова пошла по стопам Волочковой
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Теперь же Матильда Шнурова (напомним, в мае 2018 года Матильда и Сергей Шнуровы развелись после 8 лет брака) взялась за то же самое.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Авто
В топ-10 популярных автомобилей сменился лидер
Обновлено в 08:15
Экономика
«Автодор» построил менее половины запланированных дорог
Госкомпания «Автодор» показала худший результат за 10 лет своего существования, выполнив менее 50% плана за 2018 год.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню
СМИ сообщили, что 36-летняя гимнастка Алина Кабаева стала мамой и родила двойню.
Обновлено в 01:20
Общество
Россияне признались в желании работать без финансовой нужды
Большинству россиян нравится их работа, и они продолжили бы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
Избранного президента Украины Владимира Зеленского Оболонский районный суд Киева признал 13 мая виновным в запрещенной агитации - придя на участок для голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля, он по просьбе журналистов показал на камеры заполненный бюллетень и тем самым нарушил запрет на агитацию в день выборов.
Обновлено в 08:45
Экономика
ЦБ ждет ускорения роста ВВП во втором квартале
Темпы роста российской экономики со второго квартала составят около 0,4% в квартальном выражении после 0,2–0,3% в первом квартале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Обновлено в 07:03
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки
Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Космос
Virgin Galactic переезжает в новый дом — космопорт в Нью-Мексико
Штат Нью-Мексико пошёл на риск строительства посреди пустыни этого комплекса с полным набором услуг, опираясь на обещание Virgin Galactic по развёртыванию космического туризма.
Обновлено в 05:00
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Общество
Голикова высказалась против сокращения майских праздников
Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Палермо» переведен в серию C за финансовые нарушения
"Палермо" по решению суда Федерации футбола Италии (FIGC) займет последнее место в нынешнем сезоне в серии B и в следующем сезоне будет выступать в серии C, клуб наказан за финансовые нарушения, сообщается на сайте FIGC.
Обновлено в 12:00