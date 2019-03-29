Экономика

Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевелиРБК 05:56

Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн). По сравнению с 2017 годом она увеличилась на 49%, сообщила компания в пресс-релизе от 28 марта. Показатель превысил ожидания аналитиков на 1,47%.
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Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели

РБК05:56

Хорошие результаты QIWI за 4 кв. 2018 г. и ориентир по размеру дивидендных выплат должны оказать поддержку котировкам ее акций - Уралсиб

Финмаркет05:54

Дивидендная доходность QIWI может составить 5-6%

Finam.Ru06:45

Финансовые результаты QIWI поддержат акции компании

ПРАЙМ03:56

Годовая чистая прибыль группы QIWI по МСФО составила 4,1 млрд рублей

Банки.рувчера в 09:03
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Шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой

Обновлено в 04:53
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.
Обновлено в 07:06
Футбол

В сети появилось фото мяча Лиги чемпионов на следующий сезон

Новый мяч Лиги чемпионов 2019/2020 появится в свободной продаже в августе и будет стоить 150 евро.
Обновлено в 08:12
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

В Швеции отпустили из-под стражи мужчину, подозреваемого в шпионаже против Стокгольма в пользу Москвы.
Обновлено в 08:22
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Авто

Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»

Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Баскетбол

«Детройт» победил «Орландо» в битве за плей-офф

Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Авто

Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах

Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.
Обновлено в 05:53
Интернет

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Кино

HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»

Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Технологии

Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест

Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Общество

Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации»

Глава администрации Советска имел неприятный разговор с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за того, что главе региона пришлось объявлять о газификации микрорайона на фоне разрушенных зданий.
Обновлено в 06:54
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Обновлено в 08:00
Политика

120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия

Обновлено в 06:03
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

В музеях Москвы меняется график бесплатного посещения музеев.
Обновлено в 01:02
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Происшествия

СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings

Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Российский военный самолет пролетел над стратегическими объектами США

Самолет ВКС РФ поднялся в воздух с авиабазы Грейт Фоллс (штат Монтана) и пролетел над авиабазой Эдвардс, заводом, где проводится модернизация и сборка стратегической авиации, базой Ванденберг, где размещены подземные пусковые установки системы противоракетной обороны, и другими объектами.
Обновлено в 07:43
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Финансы

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
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