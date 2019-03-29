Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевелиРБК 05:56

Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн). По сравнению с 2017 годом она увеличилась на 49%, сообщила компания в пресс-релизе от 28 марта. Показатель превысил ожидания аналитиков на 1,47%.

Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели

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