Экономика

Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевелиРБК 05:56

Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн). По сравнению с 2017 годом она увеличилась на 49%, сообщила компания в пресс-релизе от 28 марта. Показатель превысил ожидания аналитиков на 1,47%.
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Qiwi в 2018 году нарастила выручку до $283 млн

RuNews24.ru08:49

Финансовые результаты QIWI поддержат акции компании

ПРАЙМ03:56

Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели

РБК05:56

Хорошие результаты QIWI за 4 кв. 2018 г. и ориентир по размеру дивидендных выплат должны оказать поддержку котировкам ее акций - Уралсиб

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Finam.Ru06:45

Годовая чистая прибыль группы QIWI по МСФО составила 4,1 млрд рублей

Банки.рувчера в 09:03
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Судя по снимкам, дизайн передней части паректника будет выполнен в стилистике Hyundai Santa Fe 2019.
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Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
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Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
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