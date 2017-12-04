Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%ТАСС 03:57
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
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