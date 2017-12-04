Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%ТАСС 03:57
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
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Объявленный в розыск участник митинга 27 июля сам пришел в полицию
Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля, в ночь на четверг самостоятельно пришел к следователю.
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Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
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Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
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В России захотели завести уголовное дело на Сталина
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Экономика
Бизнес может столкнуться с проблемами при выводе капитала за рубеж
Минфин предлагает в проекте направлений свой способ решить проблему: применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании.
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Женщина погибла после нападения бойцовской собаки в Уфе
Обновлено в 04:19
Политика
Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы
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Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
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Согласно источникам, стрим-сервис заключил с шоураннерами общую сделку на 200 млн долларов.
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Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
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В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
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Требовавший немедленно потушить возгорания журналист из города Новосибирск уволился по собственному желанию, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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Сидеть в бесконечных очередях и ждать, пока проявится пленка рентген-аппарата копейчанам больше не потребуется, если они получат направление на обследование на новом диагностическом комплексе, который на днях поступил в городскую больницу №1 Копейска.
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Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52