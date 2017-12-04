Экономика
Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процентаВести.Ru 05:20
Показатель OIBDA компании за отчетный период вырос на 20,6 процента до 38,9 миллиарда рублей (с учетом МСФО), без учета МСФО — на 4,7 процента до 33,8 миллиарда рублей. Сервисная выручка "Мегафона" за апрель-июнь увеличилась на 3,3 процента и достигла 78,8 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Минобороны Финляндии заявило о влиянии России на Запад
Минобороны Финляндии обвинило Россию в постоянном "гибридном влиянии" на Запад.
Обновлено в 07:05
Политика
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева
Силовики начали новый штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Поврежденный в ходе штурма дом Атамбаева сняли на видео
Всего было предпринято две попытки штурма резиденции, расположенной в 20 километрах от Бишкека, но обе они были отбиты сторонниками Атамбаева.
Обновлено в 05:06
Хоккей
Сидел в тюрьме, выиграл Кубок Стэнли, почти не ездил в сборную. Первый русский вратарь, который стал звездой НХЛ
Золотая олимпийская медаль, которую забрал Тихонов (на самом деле нет), и которую вручили только через 10 лет С именем Хабибулина связан один из первых мифов молодого российского хоккея — трагичную историю о том, как золотую медаль молодого третьего вратаря нагло захватил себе Виктор Тихонов, после чего Хабибулин страшно обиделся и устроил бойкот сборной на всю дальнейшую карьеру.
Обновлено в 04:55
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена
Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.
Обновлено в 07:14
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Проходят обыски в офисе и у сотрудников ФБК
Силовики проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также в офисе организации. Об этом 8 августа сообщает «Медиазона».
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
Обновлено в 06:36
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Задержанные за драку в Польше россияне отправлены под арест
«Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных в понедельник полицией возле торгового центра М1 в Кракове на проспекте Мира», - сообщает новость местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В ГИБДД назвали наиболее опасные дороги
Понарьин уточнил, что на федеральных трассах происходит 40% всех аварий, при которых погибают участники дорожного движения, 30% таких ДТП происходит на дорогах регионального значения, муниципальных.
Обновлено в 07:01
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Под Новороссийском автобус сорвался с обрыва
Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего автобус сорвался с обрыва на 16-м км трассы Новороссийск — Керчь.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Обновлено в 06:41
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Авто
Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9
Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:22
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08
Происшествия
В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины
В Лос-Анджелесе американский актер Дэнни Трехо, известный своей ролью в фильме «Мачете», помог спасти младенца из перевернувшейся машины.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт
Мэр Саратова заявил об отсутствии оснований для повышения цен на проезд
Сегодня глава Саратова Михаил Исаев сделал на своей странице в "Инстаграме" заявление по поводу обсуждаемого повышения платы за проезд в общественном транспорте.
Обновлено в 07:16