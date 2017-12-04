Экономика
Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процентаВести.Ru 05:20
Показатель OIBDA компании за отчетный период вырос на 20,6 процента до 38,9 миллиарда рублей (с учетом МСФО), без учета МСФО — на 4,7 процента до 33,8 миллиарда рублей. Сервисная выручка "Мегафона" за апрель-июнь увеличилась на 3,3 процента и достигла 78,8 миллиарда рублей.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
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