Показатель OIBDA компании за отчетный период вырос на 20,6 процента до 38,9 миллиарда рублей (с учетом МСФО), без учета МСФО — на 4,7 процента до 33,8 миллиарда рублей. Сервисная выручка "Мегафона" за апрель-июнь увеличилась на 3,3 процента и достигла 78,8 миллиарда рублей.

Выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5 процента

Политика Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".

Политика Власти Венесуэлы отказались вести дальнейшие переговоры с оппозицией Официальное правительство Венесуэлы приняло решение больше не участвовать в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе.

Политика Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции» Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала».

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Политика Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Армия и оружие СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.

Религия Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.

Спорт Туомас Саммельвуо: «Не делю игроков на звезд и не звезд» Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо рассказал о подготовке к олимпийскому отбору.

Политика В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.

Политика В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Футбол Тун — Спартак 2:3 «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС.

Происшествия 13-летний мальчик утонул в Амуре в Хабаровске По словам очевидцев, дети играли на берегу Амура. 13-летний мальчик пошёл в реку и утонул, поскольку не умел плавать.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика Президент Южной Кореи провел перестановки в правительстве Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в пятницу перестановки в правительстве и назначил нового посла в США на фоне проблем с КНДР и экономических противоречий с Японией, сообщила на брифинге представитель президентской администрации.

Наука Учёные выяснили, какую группу крови предпочитают комары По мнению томских специалистов, наиболее привлекательными для комаров являются универсальные доноры — люди с I группой крови.

Происшествия Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.

Общество В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.