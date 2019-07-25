Экономика
Выручка Mail.ru Group за второй квартал выросла на 22,9%Коммерсантъ 02:09
Mail.ru Group опубликовала неаудированную отчетность по МСФО за второй квартал 2019 года. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20,045 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 21,6% в годовом сравнении и составил 7,2 млн руб.
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Дибала может перейти в «Тоттенхэм» за 90 миллионов
«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Daily Mail.
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено 23 июля в 00:12
Экономика
Две «дочки» «Газпрома» в четверг соберут заявки на 2,9% его акций
Две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют в четверг разместить 693,6 миллиона акций материнской компании, сообщает в четверг "Газпром".
Обновлено в 01:43
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Экономика
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Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум
Минтруд утвердил прожиточный минимум за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 рубля.
Обновлено вчера в 05:12
Общество
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В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Политика
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В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
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Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
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Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
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Обновлено в 02:29
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Общество
В «Зарядье» появился виртуальный гид по Москве и России
Виртуальный гид, знакомящий с памятниками природы, истории и культуры, появился в парке «Зарядье», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:53
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
В китайской провинции Гуандун за год развернули экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам.
Обновлено вчера в 23:13
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК
Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек
В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».
Обновлено в 02:12
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Политика
Зеленский обсудил c главой совета министров Италии приговор Маркиву
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьером Италии Джузеппе Конте приговор украинцу Виталию Маркиву, осужденному на 24 года за убийство.
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
СМИ узнали стоимость трансфера Кабелла из «Сент-Этьена» в «Краснодар»
Футбольный клуб «Краснодар» заплатит французскому «Сент-Этьену» за переход хавбека Реми Кабелла 13,5 миллиона евро, включая бонусы.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
Обновлено вчера в 17:59