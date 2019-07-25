Mail.ru Group опубликовала неаудированную отчетность по МСФО за второй квартал 2019 года. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20,045 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 21,6% в годовом сравнении и составил 7,2 млн руб.

Выручка Mail.ru Group за второй квартал выросла на 22,9%

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