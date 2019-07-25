Экономика
Выручка Mail.ru Group во 2 квартале выросла на 23%Finam.Ru 02:15
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group во 2 квартале 2019 года по МСФО без учета Delivery Club и ESforce на сопоставимой основе выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20 045 млн руб.
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Кино
Скончался легендарный Рутгер Хауэр
Обновлено вчера в 13:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Из-за крупного оползня в Китае погибло 11 человек
В результате произошедшего на территории китайской провинции Гуйчжоу сильного оползня, погибло 11 человек.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Космос
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Обновлено в 02:32
Финансы
Доля нерезидентов в 20-летних ОФЗ составила 49%
По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июля 2019 года выросла до 30,8% против 30% по итогам мая.
Обновлено в 05:48
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Трап повредил обшивку самолета в аэропорту «Шереметьево»
При подготовке к вылету самолета авиакомпании «Северный ветер» самоходный трап повредил обшивку борта в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 04:49
Футбол
Около 300 болельщиков «Нефтчи» приедут на матч ЛЕ с «Арсеналом» в Туле
Красно-белые начнут выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой этап (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).
Обновлено вчера в 10:37
Авто
Показаны первые изображения LADA Vesta в новом кузове
В будущем именно Lada Vesta в кузове хэтчбек может прийти на смену собираемому сейчас в Тольятти хэтчбеку Lada XRay, который представляет собой, по сути, Renault Sandero Stepway.
Обновлено в 01:05
Футбол
«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»
Обновлено в 04:23
Происшествия
Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика посмертно наградят
Власти Хабаровского края намерены посмертно наградить мальчика, который спасал детей при пожаре в "Холдоми".
Обновлено в 04:53
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить до 1 августа формирование списков пострадавших от наводнения в Иркутской области и до 10 августа обеспечить выплаты в полном объеме.
Обновлено в 05:01
Общество
В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги
Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.
Обновлено в 05:45
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Политика
Путин поздравил следователей с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.
Обновлено в 05:29
Кино
Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3» за 300 тысяч долларов
Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого не за горами.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Теннис
Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой
Россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.
Обновлено в 04:32
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
Сергей Семак рассказал о состоянии Артема Дзюбы
Форвард Артем Дзюба не примет участие в матче с «Оренбургом», который состоится 28 июля.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02