Экономика
Выручка Mail.ru Group за второй квартал выросла на 22,9%Коммерсантъ 02:09
Mail.ru Group опубликовала неаудированную отчетность по МСФО за второй квартал 2019 года. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20,045 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 21,6% в годовом сравнении и составил 7,2 млн руб.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара
Максим Виторган поздравил Нино Нинидзе с днем рождения на фоне слухов о романе с актрисой На минувших выходных в ряде СМИ появилась информация, что Нинидзе и Виторган отдыхают вместе с Одессе.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:24
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
По данным министерства, по состоянию на 30 июня, госдолг Украины составлял 80,35 миллиарда долларов.
Обновлено в 08:40
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Происшествия
Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Обновлено в 06:45
Общество
В Новгороде найдены саркофаги домонгольского периода
Отмечается, что подобные саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и встречаются только в нескольких городах домонгольской Руси — Киеве, Чернигове, Переяславле Южном и Новгороде.
Обновлено в 05:35
Технологии
Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое
«Системы нового поколения позволят российским метеорологам развивать численные прогнозы погоды на основе современных моделей атмосферы, контролировать уровень промышленных выбросов и предупреждать о природных и техногенных катастрофах», — отмечает Ростех.
Обновлено в 05:05
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Забайкальский суд оценил пытки в местной полиции в 100 тысяч рублей
Двум жителям Забайкальского края присудили по 100 тысяч рублей за пытки, которым они подверглись в полиции; об этом в четверг сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на юриста Романа Сукачева.
Обновлено в 08:21
Общество
Госдума приняла закон о выплате детского пособия до трех лет
С 1 января 2020 года увеличатся количество семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Эмир Дубая и принцесса Хайя сделали официальное заявление о разводе
45-летняя принцесса Хайя покинула Дубай в начале июля, забрав детей.
Обновлено в 08:30
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Обвиненный в секс-торговле миллиардер Эпштейн найден раненым в тюрьме
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми и растлении несовершеннолетних, найден без сознания в тюрьме в Нью-Йорке, сообщает NBC.
Обновлено в 06:58
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Кино
В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Наука
Российские ученые получили премию за открытие в США
Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Вдовиченковым
Актриса театра и кино Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем знакомстве и конфликтах с известным актером Владимиром Вдовиченковым.
Обновлено в 05:49
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Общество
Генпрокуратура рассказала о самых частых жалобах бизнесменов в России
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью на интернет-канале ведомства «Эфир» перечислил топ-5 тем, с которыми российские бизнесмены обращаются в ведомство.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы
Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.
Обновлено в 02:37
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, говорится в совместном релизе, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 07:10
Футбол
ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте
Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.
Обновлено в 05:10