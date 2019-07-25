Экономика
Выручка Mail.ru Group во 2 квартале выросла на 23%Finam.Ru 02:15
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group во 2 квартале 2019 года по МСФО без учета Delivery Club и ESforce на сопоставимой основе выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20 045 млн руб.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Шереметьево трап врезался в самолет перед вылетом в Ереван
Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку, сообщили РБК в авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 04:00
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:39
Экономика
«Дочки» «Газпрома» продают почти 3% акций материнской компании
Две дочерние структуры «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома», говорится в сообщении материнской компании.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Обновлено в 02:51
Происшествия
Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят
Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
Обновлено в 02:39
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Футбол
Клопп: трансфер Бруну Фернандеша может усилить «МЮ», это не здорово
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 03:28
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Кино
Сильвестр Сталлоне готовит седьмую часть «Рокки»
Чуть подробнее Сталлоне рассказал о новой полнометражной ленте, продолжающей сюжет второй части «Крида» и затрагивающей проблему эмигрантов в США.
Обновлено в 03:38
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком
Сегодня Госдума разрешила жителям России использовать лук со стрелами для охоты.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
Площадь пожаров в Сибири превысила 1,3 млн га. Смог дошел до Урала
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В Магнитогорске загорелась аглофабрика, которую открыл Путин
В Магнитогорске, Челябинской области, загорелось здание аглофабрки, которую открыл Владимир Путин всего неделю назад.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
«Авиадартс-2019»: команды Китая и Белоруссии прилетели на АрМИ-2019
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
В Екатеринбурге на стройплощадке Макаровского моста сгорел рабочий
Утром 25 июля в Екатеринбурге на строительной площадке Макаровского моста погиб рабочий.
Обновлено в 02:15
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрд
Социальная сеть Facebook заплатит рекордный штраф в размере $5 млрд, сообщила Федеральная торговая комиссия США.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»
Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
На Кубани отец посадил своего сына на цепь: следственное видео
Обновлено вчера в 03:51