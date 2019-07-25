Экономика
Выручка Mail.ru Group во 2 квартале выросла на 23%Finam.Ru 02:15
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group во 2 квартале 2019 года по МСФО без учета Delivery Club и ESforce на сопоставимой основе выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20 045 млн руб.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 05:51
Общество
В выходные в Москве снег пока не выпадет
В ближайшие выходные снега в столице не ожидается, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Московская полиция признала сервис «Яндекс.Еда» виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей, следует из определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено в 03:08
Здоровье
В Екатеринбурге мэрия приглашает горожан на «Субботник против рака»
В эту субботу, 27 июля, в Екатеринбурге пройдет ежемесячный «Субботник против рака».
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
«Веселый малыш»: друг семьи рассказал о характере принца Джорджа
Близкий друг семьи, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что не слишком.
Обновлено в 05:04
Кино
Дженнифер Лоуренс сыграет в новом фильме Паоло Соррентино
Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в новом фильме Паоло Соррентино, который получил название Mob Girl.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
Обновлено в 05:06
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Задержан главный судебный пристав Пермского края
В Перми задержан главный судебный пристав края Игорь Кожевников. Об этом сообщили в СК по региону.
Обновлено в 04:10
Экономика
Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье
Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье Минфин подготовил проект доклада правительству о мотивировании граждан к заключению добровольных договоров страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено вчера в 18:17
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
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Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Общество
Матвиенко мечтает опять сесть за руль после ухода из Совфеда
Обновлено в 06:50
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Марселя» Н’Жие
Камерунский нападающий французского «Марселя» Клинтон Н’Жие перешел в «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Гудкова вызвали в московский СК
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
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Политика
Племянница Скрипаля считает, что он не вернется в РФ
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория считает, что он вряд ли вернется в РФ, так как после инцидента в Солсбери ему приходится ежемесячно сдавать анализы и проходить медосмотр.
Обновлено в 07:07