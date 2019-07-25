Экономика
Выручка Mail.ru Group во 2 квартале выросла на 23%Finam.Ru 02:15
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group во 2 квартале 2019 года по МСФО без учета Delivery Club и ESforce на сопоставимой основе выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20 045 млн руб.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон
Происшествия
В Магнитогорске загорелась аглофабрика, открытая Путиным
Обновлено в 03:51
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Кино
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Общество
Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад
Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на Главный военно-морской парад в Петербурге.
Обновлено в 04:23
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышается цен на нефть.
Обновлено вчера в 03:20
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
ПСЖ презентовал выездную форму кораллового цвета
Пресс-служба ПСЖ презентовала новый комплект выездной формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 03:42
Политика
Трамп выступил на фоне президентской печати с двуглавым орлом
Создатели измененного символа, вероятно, хотели пошутить над президентом Во время выступления Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране позади американского лидера появилась президентская печать с двуглавым орлом, который держит клюшки.
Обновлено в 04:24
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Сочи после ливней сошел сель, подтопило несколько улиц
Несколько улиц ночью в Сочи были подтоплены после ливней, сошел сель, пострадавших в результате стихии нет, сообщает администрация города.
Обновлено в 01:53
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га
Площадь пожаров в лесах Красноярского края увеличилась более чем на 60 тыс. га и достигла почти 907 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, свидетельствуют данные оперативной сводки регионального лесопожарного центра за четверг.
Обновлено в 01:19
Политика
В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B
Кстати Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг смог сфотографировать в космосе орбитальный испытательный корабль США - X-37B.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Краснодар» согласовал контракт с игроком «Сент-Этьена»
Все детали перехода Кабелла из "Сент-Этьена" в "Краснодар" согласованы.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны»
Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.
Обновлено вчера в 14:33
Наука
В глубинах океана исчезает жизнь: добыча ископаемых негативна для организмов
Обновлено 23 июля в 02:30
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Арестован директор лагеря «Холдоми»
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова, где при пожаре погибли четыре ребёнка.
Обновлено в 04:14
Футбол
Жоржинью: «Сарри не был моим другом»
В прошлом сезоне Жоржинью провел 37 матчей в АПЛ и забил два гола. Читайте также: Сарри хочет, чтобы Жоржинью играл в «Ювентусе»
Обновлено в 02:29
Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones ушел в минус, S&P идёт на рекорд
Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно после публикации отчетов ряда крупных компаний, 24 июля передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:07
Космос
SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС
Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено вчера в 18:49