Экономика

Выручка Mail.ru Group во 2 квартале выросла на 23%Finam.Ru 02:15

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Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group во 2 квартале 2019 года по МСФО без учета Delivery Club и ESforce на сопоставимой основе выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20 045 млн руб.
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