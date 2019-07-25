Экономика

Выручка Mail.ru Group во 2 квартале выросла на 23%Finam.Ru 02:15

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group во 2 квартале 2019 года по МСФО без учета Delivery Club и ESforce на сопоставимой основе выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20 045 млн руб.
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Mail.Ru Group повысила прогноз по выручке в 2019 году

Finam.Ru04:14

Чистая прибыль Mail.ru Group во II квартале выросла на 71,8%

Rambler News Service03:40

Mail.ru улучшила рентабельность благодаря сделкам по киберспорту и доставке еды

Ведомости03:15

Выручка Mail.ru Group выросла во 2-м квартале на 22,9%

Финмаркет02:54

Чистая прибыль Mail.Ru Group во II квартале выросла на 71,8%

Банки.ру05:49

Выручка Mail.ru Group за второй квартал выросла на 22,9%

Коммерсантъ02:09

Выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале увеличилась на 23%

ПРАЙМ02:10
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер

Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».
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После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек

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Кличко вновь не смог выговорить слово

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика

Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Экономика

«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%

Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
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Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Авто

Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар

Новая архитектура представит собой аккумуляторно-электрическую конструкцию, известную как MEA2 (Mercedes Electric Architecture), и EQS станет первым автомобилем, который будет ее использовать.
Обновлено в 05:29
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Мосгоризбирком снова отказался регистрировать Любовь Соболь

Рабочая группа Мосгоризбиркома 25 июля отклонила апелляцию юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Политика

В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне

Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Женщину убили на детской площадке в Подмосковье

Обновлено в 11:20
Авто

«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Политика

Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой

Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче МКЧ

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Филиппины получили партию российских гранатомётов РПГ-7В2

Сухопутные войска Филиппин получили большую партию российских противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также боеприпасы к ним и сопутствующие принадлежности.
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Политика

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы

После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Политика

Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу

«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Экономика

Японцы вложили более 5 млн долларов в «Донской Табак»

Компания JTI вложила более 5 млн долларов в систему цифровой маркировки сигарет на заводе «Донской табак» в Ростовской области.
Обновлено в 10:47
Политика

Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера

Ранее 25 июля «Страна.ua» назвала захват танкера NEYMA подставой для президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:06
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
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Потепление в XXI веке оказалось первым за две тысячи лет

Климатическое моделирование показало, что до XX века периодов потепления не было в течение двух тысяч лет.
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Скончался народный артист России Анатолий Торопов

Обновлено в 13:17
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Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского

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Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel

Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21
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В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
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Три крупных астероида приближаются к Земле

Третий приближающийся к нашей планете большой астероид диаметром до 110 метров, 2015 HM10, пройдет на расстоянии в 4 689 697 км от Земли.
Обновлено вчера в 11:20
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