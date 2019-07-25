Экономика
Выручка Mail.ru Group во 2 квартале выросла на 23%Finam.Ru 02:15
Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group во 2 квартале 2019 года по МСФО без учета Delivery Club и ESforce на сопоставимой основе выросла на 22,9% в годовом сравнении и составила 20 045 млн руб.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер
Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».
Обновлено в 08:15
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34
Экономика
«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%
Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Авто
Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар
Новая архитектура представит собой аккумуляторно-электрическую конструкцию, известную как MEA2 (Mercedes Electric Architecture), и EQS станет первым автомобилем, который будет ее использовать.
Обновлено в 05:29
Политика
Мосгоризбирком снова отказался регистрировать Любовь Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома 25 июля отклонила апелляцию юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
Обновлено в 11:20
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Политика
Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой
Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче МКЧ
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Филиппины получили партию российских гранатомётов РПГ-7В2
Сухопутные войска Филиппин получили большую партию российских противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также боеприпасы к ним и сопутствующие принадлежности.
Обновлено в 12:21
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Экономика
Японцы вложили более 5 млн долларов в «Донской Табак»
Компания JTI вложила более 5 млн долларов в систему цифровой маркировки сигарет на заводе «Донской табак» в Ростовской области.
Обновлено в 10:47
Политика
Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера
Ранее 25 июля «Страна.ua» назвала захват танкера NEYMA подставой для президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:06
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым за две тысячи лет
Климатическое моделирование показало, что до XX века периодов потепления не было в течение двух тысяч лет.
Обновлено в 12:01
Кино
Скончался народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 13:17
Общество
Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel
Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Космос
Три крупных астероида приближаются к Земле
Третий приближающийся к нашей планете большой астероид диаметром до 110 метров, 2015 HM10, пройдет на расстоянии в 4 689 697 км от Земли.
Обновлено вчера в 11:20