Экономика

Выручка Mail.ru Group 2018 год выросла на третьComputerworld Россия 06:12

В 2018 году совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 32,5% по сравнению с 2017 годом и составила 75 260 млн руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA компании увеличился на 13,9% по сравнению с 2017 годом, до 22 222 млн руб.
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Mail.ru Group ожидает роста выручки на 18-22% в 2019 году

ТАСС02:15

Mail.ru Group поставила на рекламу

Коммерсантъ09:48

Выручка Mail.Ru Group за 2018 год выросла на треть

РБК02:19

Выручка Mail.ru Group выросла на 32,5%

Ведомости10:21

Выручка «ВКонтакте» в 4-м квартале выросла на 27% - до 5,4 млрд рублей

Финмаркет02:12

Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО в IV квартале выросла на 62,4%

ПРАЙМ02:06

Чистая прибыль Mail.Ru за 2018 год выросла на 6,4%

Finam.Ru02:05
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Происшествия

Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко

Обновлено в 14:39
Происшествия

Крупный пожар произошел в дагестанском селе

В дагестанском селе Тисси-Ахитли произошел крупный пожар. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «112».
Обновлено в 15:56
Политика

Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа

Вдова политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Аэропорт Станстед приостановил работу после инцидента на ВПП

Обновлено в 17:00
Политика

Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про Абхазию

В 2010 году белорусский президент уже рассказывал об угрозах со стороны некого западного политика (имени его Лукашенко тогда не называл) на случай признания Абхазии и неготовности руководства России «подставить плечо».
Обновлено в 10:23
Политика

Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США

Правительство Канады заявило в пятницу, 1 марта, о том, что оно позволит провести слушание по вопросу об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщает CNBC News со ссылкой на официальное заявление канадского МИД.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Авто

Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.
Обновлено в 05:59
Общество

Представитель Полины Юмашевой сообщил о ее разводе с Олегом Дерипаской

Обновлено в 12:15
Общество

Бывшая жена депутата Госдумы требует закрыть рестораны для «быдла»

Бывшая жена депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виталия Южилина — Илона Столье считает, что посетители «элитных» заведений должны быть избавлены от «лицезрения быдла».
Обновлено в 15:09
Экономика

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих

Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Кадыров сообщил о спасении мальчика, похищенного на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о спасении ребенка жительницы Дагестана, который был похищен из лагеря беженцев на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В США легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса

Легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США).
Обновлено в 17:34
Космос

SpaceX впервые отправит пассажирский модуль на МКС

Crew Dragon является улучшенной версией космического корабля Dragon.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Умер вор в законе Джемал Микеладзе

Обновлено в 17:16
Происшествия

В Москве ранены двое иностранцев

Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что в ночь на субботу в гостинице, расположенной в столичном районе Сокольники, неизвестный в ходе вспыхнувшего конфликта нанес ножевые ранения двум гражданам Ирана.
Обновлено в 17:45
Политика

ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью

Евросоюз потребовал от Варшавы отложить строительство канала через Вислинскую косу, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Заведующую поликлиникой задержали в Кирове по делу о гибели ребенка

Следователями изъята медицинская карта девочки, изучены должностные инструкции медперсонала, допрошены работники поликлиники, в том числе патронажная участковая медсестра, педиатр, заведующая учреждением.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия

Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье

Обновлено в 06:25
Общество

Умер мальчик, мечту которого исполнил Путин

Обновлено в 10:58
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника секретного ракетного центра

По словам сотрудника пресс-службы, оперативная группа управления ФСБ проводила следственно-оперативные мероприятия в Миассе и задержала «высокопоставленного сотрудника одного из предприятий».
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Индия объявила об уничтожении пакистанского истребителя F-16

Индийский истребитель МиГ-21 сбил во время воздушного боя пакистанский F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-маршала индийской авиации Рави Гопал Кришана Капура.
Обновлено в 09:05
Авто

УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника «Хантер»

Вышла обновлённая версия внедорожника «Хантер» от Ульяновского автомобильного завода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Обновлено в 07:48
Общество

В Твери построили первые одноэтажные вагоны для РЖД с новым купе

Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг") построил для РЖД первые одноэтажные вагоны с новым купе, говорится в сообщении машиностроительной группы.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол

Трабукки отвечает на обвинения

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказывает о войне компроматов, в центре которой он оказался.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами

Обновлено в 04:23
Единоборства

Боец MMA Филипович перенес инсульт после поединка и решил завершить карьеру

Обновлено в 17:09
Политика

Турция начала переговоры с США о покупке ЗРК Patriot

Обновлено в 12:29
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА обыграли на выезде «Олимпиакос» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли на выезде греческий "Олимпиакос" в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 16:38
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