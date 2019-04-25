Выручка Mail.Ru по МСФО в первом квартале выросла на 21,9%Коммерсантъ 02:10

Mail.ru Group опубликовала неаудированную отчетность по МСФО за первый квартал 2019 года. Согласно отчету, совокупная сегментная выручка группы выросла на 21,9% (20,116 млрд руб.). Показатель EBITDA сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб.

Выручка Mail.Ru по МСФО в первом квартале выросла на 21,9%

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