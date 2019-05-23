Экономика

Выручка МТС по МСФО в I квартале выросла на 9,4%ТАСС 09:21

Выручка МТС по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам января - марта 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 9,4% и достигла 118 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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Выручка МТС по МСФО в I квартале выросла на 9,4%

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