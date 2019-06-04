Экономика
Выручка HeadHunter выросла почти на третьВедомости 08:06
Примерно столько – около 750 млн руб. – группа до 19 июля направит на дивиденды, это 75% прибыли за прошлый год (1 млрд руб.). Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб.
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