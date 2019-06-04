Экономика

Выручка HeadHunter выросла почти на третьВедомости 08:06

Примерно столько – около 750 млн руб. – группа до 19 июля направит на дивиденды, это 75% прибыли за прошлый год (1 млрд руб.). Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

HeadHunter отчитался о росте выручки почти на треть

РБК09:13

Выручка HeadHunter выросла до 1,7 млрд рублей

Метагазета09:05

Выручка HeadHunter выросла почти на треть

Ведомости08:06

Выручка HeadHunter в I квартале 2019 года выросла на 31,8%

ТАСС08:34

Рост квартальной выручки HeadHunter составил 31,8%

Финмаркет07:59

Совет директоров HeadHunter утвердил дивиденды за 18г в размере $0,36/акция

Financial One07:14

Выручка HeadHunter за 1 квартал выросла на 31,8%

Finam.Ru07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Авто

Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее

Обновлено в 07:47
Общество

Роструд: россиян ждет короткая рабочая неделя

Сотрудники Роструда напоминают населению России о том, что следующая рабочая неделя станет короткой.
Обновлено вчера в 07:28
Спорт

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Общество

Рекордная жара ожидается в Москве в выходные

Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Александр Панайотов отреагировал на вакханалии на могиле Началовой

Обновлено в 08:18
Экономика

Экс-главу «дочки» Уралвагонзавода объявили в международный розыск

В чем обвиняют бывшего топ-менеджера Бывший генеральный директор дочерней компании Уралвагонзавода "УВЗ-Логистик" 51-летний Дмитрий Еремеев объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1. ст. 201 УК).
Обновлено в 05:38
Политика

Эрдоган опроверг отказ от С-400

Обновлено в 03:08
Культура

Кинотеатр «Колизей» передадут Музею истории Екатеринбурга

Кинотеатр «Колезей» отдадут Музею истории Екатеринбурга. Об этом ЕТВ рассказал его директор Сергей Каменский.
Обновлено в 07:34
Общество

Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу

Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Технологии

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Компания Volgabus заверяет, что вездеход создан исключительно из отечественных комплектующих, с использованием российских технологий и программного обеспечения.
Обновлено в 08:00
Общество

Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку объединил свыше десяти тысяч ребят по всему региону.
Обновлено вчера в 06:48
Религия

Афон попросил украинцев предъявить справку от каноничной УПЦ

Игумены афонских монастырей просят украинских паломников показывать справки о принадлежность к канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте УПЦ.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Москве при пожаре погибла семья с двумя детьми

Обновлено в 07:53
Происшествия

На Украине возмущены беспределом полицейских, убивших мальчика

На Украине общество выражает большое возмущение насчет ситуации с полицейскими, которые застрелили пятилетнего мальчика.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Сын вологжанки Тимур Еремеев станет ведущим Первого канала

Обновлено в 04:03
Общество

Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США

На мероприятие супруга принца Уильяма одела тиару принцессы Дианы, покорив поклонников и публику.
Обновлено в 05:32
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно сел во Внуково

Boeing-737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва - Берлин, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту "Внуково".
Обновлено в 08:56
Происшествия

Суд вернул в полицию составленный на Леонида Волкова протокол

Тверской суд вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Навального Леонида Волкова.
Обновлено в 07:44
Общество

Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина

Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Происшествия

15 школьников пострадали в ДТП с автобусом в Японии

Обновлено в 00:40
Футбол

«Локомотив» интересуется защитником «Сантоса»

Как стало известно Sport24, «Локомотив» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Сантоса» Густаво Энрике.
Обновлено в 08:12
Политика

На Украину не пустили гражданку России из-за ее позиции в соцсетях

Отмечается, что у пограничников была информация, которая свидетельствует о том, что девушка «осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях».
Обновлено в 06:25
Общество

Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей

Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Обновлено вчера в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное