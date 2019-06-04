Экономика
Выручка HeadHunter выросла почти на третьВедомости 08:06
Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия
Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия»
"Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.
Обновлено в 10:20
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске
Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
Наука
Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
Обновлено в 06:38
Общество
Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу
Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.
Обновлено в 06:59
Происшествия
СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании
В телецентре «Останкино» начали проверку в связи с сообщением о минировании.
Обновлено в 08:11
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено вчера в 08:23
Спорт
Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам
Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
СМИ оценили шансы систем ПРО США противостоять российским ракетам
Автор статьи напоминает, что в 2017 году американская AEGIS не смогла перехватить ракету КНДР «Хвасон-14», и выражает сомнения в возможности систем ПРО США противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Авангард».
Обновлено в 00:08
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам
Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Культура
Блогера BadComedian поддержал режиссер Сарик Андреасян
Российский кинорежиссер Сарик Андреасян вступился за автора YouTube-канала BadComedian Евгения Баженова.
Обновлено в 08:43
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Наука
Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова презентовала видео на новую песню
Сегодня, 4 июня, Ольга Бузова выпустила новую песню "Водица", а вместе с ней и видеоклип.
Обновлено в 07:54
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Российские коммунисты раскритиковали компьютерную игру Sex with Stalin
Партии КПРФ и «Коммунисты России» раскритиковали создателей компьютерной игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»).
Обновлено в 10:10
Политика
В Госдуме отреагировали на стратегию Зеленского по Крыму
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал стратегию президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" Крыма.
Обновлено в 09:54
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%
Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие
Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М
В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Медики Прикамья требуют прекратить слияние психиатрических больниц
На платформе Change.org появилась петиция «Требуем прекратить программу слияния психиатрических учреждений Пермского края».
Обновлено в 01:28
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47