Экономика

Выручка HeadHunter выросла почти на третьВедомости 08:06

Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
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«Охотники за головами» заявили о получении прибыли за I квартал 2019 года

Красная весна10:22

Рост квартальной выручки HeadHunter составил 31,8%

Финмаркет07:59

Выручка HeadHunter в I квартале 2019 года выросла на 31,8%

ТАСС08:34

Выручка HeadHunter выросла почти на треть

Ведомости08:06

HeadHunter отчиталась о росте выручки почти на треть

РБК09:13

Совет директоров HeadHunter утвердил дивиденды за 18г в размере $0,36/акция

Financial One07:14

Выручка HeadHunter за 1 квартал выросла на 31,8%

Finam.Ru07:10
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия

Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия»

"Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске

Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
Наука

Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь

Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
Обновлено в 06:38
Общество

Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу

Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.
Обновлено в 06:59
Происшествия

СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании

В телецентре «Останкино» начали проверку в связи с сообщением о минировании.
Обновлено в 08:11
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Сирийская армия успешно возобновила наступление

Обновлено вчера в 08:23
Спорт

Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам

Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

СМИ оценили шансы систем ПРО США противостоять российским ракетам

Автор статьи напоминает, что в 2017 году американская AEGIS не смогла перехватить ракету КНДР «Хвасон-14», и выражает сомнения в возможности систем ПРО США противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Авангард».
Обновлено в 00:08
Армия и оружие

В Крыму вертолеты включают РЭБ из-за провокаций со стороны Украины

Обновлено в 06:26
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Культура

Блогера BadComedian поддержал режиссер Сарик Андреасян

Российский кинорежиссер Сарик Андреасян вступился за автора YouTube-канала BadComedian Евгения Баженова.
Обновлено в 08:43
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Наука

Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива

Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Ольга Бузова презентовала видео на новую песню

Сегодня, 4 июня, Ольга Бузова выпустила новую песню "Водица", а вместе с ней и видеоклип.
Обновлено в 07:54
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Политика

Российские коммунисты раскритиковали компьютерную игру Sex with Stalin

Партии КПРФ и «Коммунисты России» раскритиковали создателей компьютерной игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»).
Обновлено в 10:10
Политика

В Госдуме отреагировали на стратегию Зеленского по Крыму

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал стратегию президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" Крыма.
Обновлено в 09:54
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%

Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М

В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Твери семь человек пострадали в маршрутке, которая врезалась в столб

Обновлено в 06:10
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Здоровье

Медики Прикамья требуют прекратить слияние психиатрических больниц

На платформе Change.org появилась петиция «Требуем прекратить программу слияния психиатрических учреждений Пермского края».
Обновлено в 01:28
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
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