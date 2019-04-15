Экономика
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%ТАСС 03:18
Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1% — до 27,9 млрд рублей
Rambler News Service03:13
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Политика
Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки
Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).
Обновлено в 05:56
Политика
МИД РФ предупреждает: Россиян могут вербовать в качестве наркокурьеров
Консульский департамент МИД РФ опубликовал 15 апреля предупреждение о попытках преступных транснациональных синдикатов вербовать граждан РФ в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:24
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Кино
Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
НАТО раскрыло планы по защите украинского флота
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыл детали пакета мер: «Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море, чтобы укрепить разведку и гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив».
Обновлено в 02:04
Общество
Суд назначил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
Обновлено в 05:13
Наука
Жизнь на МКС заставила мышей-космонавтов бегать кругами
У лабораторных мышей, живущих на МКС, появилась странная привычка дружно бегать кругами по клетке.
Обновлено 12 апреля в 09:19
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Авто
Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в I квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Обновлено в 06:35
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном
Поэт-песенник Илья Резник в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о непростых отношениях с первой супругой, замдиректора ленинградского театре эстрады Региной.
Обновлено в 04:54
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Политика
Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом
Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:38
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Порошенко назвал последствия возврата Приватбанка Коломойскому
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал о возможных последствиях, которые последуют после возвращения национализированного Приватбанка его экс-владельцу Игорю Коломойскому.
Обновлено в 05:59
Политика
Билборды с Порошенко и надписью «конец» появились на Украине
На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 06:05
Политика
Журналиста Бабченко пожизненно забанили в Facebook
Американская социальная сеть Facebook навсегда заблокировала аккаунт журналиста Аркадия Бабченко.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Петербурге проверят информацию о взрыве гранаты в жилом доме
В Петербурге проверяют информацию о взрыве гранаты в жилом доме, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:27
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Футбол
Гилерме назвал Сёмина своим футбольным отцом
Обновлено в 06:00
Политика
Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»
Обновлено в 04:07