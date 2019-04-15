Экономика

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%ТАСС 03:18

Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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Выручка «Детского мира» резко выросла в I квартале

Вести.Финанс04:54

«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%

Коммерсантъ04:08

Рынок онлайн-кредитования вырос в I квартале 2019 года

Zaim.com02:17

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%

ТАСС03:18

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1% — до 27,9 млрд рублей

Rambler News Service03:13

«Детский мир» в I квартале увеличил выручку на 16,1%, до 27,9 млрд рублей

Интерфакс - Россия03:42

Выручка группы «Детский мир» в 1 квартале 2019 года увеличилась на 16%

Finam.Ru02:57
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Политика

Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки

Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).
Обновлено в 05:56
Политика

МИД РФ предупреждает: Россиян могут вербовать в качестве наркокурьеров

Консульский департамент МИД РФ опубликовал 15 апреля предупреждение о попытках преступных транснациональных синдикатов вербовать граждан РФ в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:24
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Кино

Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон

Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие

НАТО раскрыло планы по защите украинского флота

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыл детали пакета мер: «Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море, чтобы укрепить разведку и гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив».
Обновлено в 02:04
Общество

Суд назначил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 05:13
Наука

Жизнь на МКС заставила мышей-космонавтов бегать кругами

У лабораторных мышей, живущих на МКС, появилась странная привычка дружно бегать кругами по клетке.
Обновлено 12 апреля в 09:19
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Авто

Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в I квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт

Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Технологии

Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение

Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Обновлено в 06:35
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном

Поэт-песенник Илья Резник в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о непростых отношениях с первой супругой, замдиректора ленинградского театре эстрады Региной.
Обновлено в 04:54
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Политика

Лукашенко рассказал, что Эрдоган называет его братом

Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился доверительными отношениями с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:38
Финансы

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Порошенко назвал последствия возврата Приватбанка Коломойскому

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал о возможных последствиях, которые последуют после возвращения национализированного Приватбанка его экс-владельцу Игорю Коломойскому.
Обновлено в 05:59
Политика

Билборды с Порошенко и надписью «конец» появились на Украине

На Украине появились билборды, якобы сделанные командой кандидата в президенты страны, действующего лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 06:05
Политика

Журналиста Бабченко пожизненно забанили в Facebook

Американская социальная сеть Facebook навсегда заблокировала аккаунт журналиста Аркадия Бабченко.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Петербурге проверят информацию о взрыве гранаты в жилом доме

В Петербурге проверяют информацию о взрыве гранаты в жилом доме, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:27
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Футбол

Гилерме назвал Сёмина своим футбольным отцом

Обновлено в 06:00
Политика

Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»

Обновлено в 04:07
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