Экономика

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%ТАСС 03:18

Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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Vivendi увеличила квартальную выручку на 11%

Росбалт11:22

Выручка «Детского мира» резко выросла в I квартале

Вести.Финанс04:54

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1% — до 27,9 млрд рублей

Rambler News Service03:13

«Детский мир» в I квартале увеличил выручку на 16,1%, до 27,9 млрд рублей

Интерфакс - Россия03:42

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%

ТАСС03:18

«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%

Коммерсантъ04:08

Выручка группы «Детский мир» в 1 квартале 2019 года увеличилась на 16%

Finam.Ru02:57
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову

В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
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Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
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Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры

В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
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В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
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Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
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Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

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Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
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Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
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Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
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Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
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Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском

Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.
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Заявления госсекретаря США Майка Помпео по Венесуэле создают впечатление, будто он перепутал цель своей работы.
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Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о борьбе за чемпионский титул в АПЛ.
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Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
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Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
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Народный артист РФ, обладатель "Оскара" Владимир Меньшов работает над документальным фильмом, посвященным 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК).
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На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника

Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
Обновлено в 05:51
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