Экономика
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%ТАСС 03:18
Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1% — до 27,9 млрд рублей
Rambler News Service03:13
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
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Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
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