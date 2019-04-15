Экономика
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%ТАСС 03:18
Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1% — до 27,9 млрд рублей
Rambler News Service03:13
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в церкви в Канаде
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено в 15:42
Религия
Культуролог рассказал, кто несет ответственность за пожар в соборе Парижской Богоматери
Говоря об обрушении шпиля собора, культуролог отмечает, что вершина была выполнена из дуба, обложенного свинцом.
Обновлено в 15:55
Кино
Завершились съёмки фильма «Хищные птицы» по комиксам DC
Над сценарием ленты «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн», которая объединит на большом экране нескольких супергероинь вселенной DC, работала Кристина Ходсон («Бамблби»).
Обновлено в 10:55
Происшествия
Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам
Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
Обновлено в 16:55
Музыка
В Израиле пообещали устроить самое яркое за все годы Евровидения шоу
Израильская корпорация общественного вещания "Кан", отвечающая за организацию "Евровидения-2019" в Тель-Авиве, объявила, что зрители увидят самое яркое за все годы проведения конкурса зрелище.
Обновлено в 10:45
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
«Позор» — посол Франции на Украине осудила влиятельного «порохобота»
Как ранее сообщала «Русская Весна», один из топ-«порохоботов» Тарас Березовец крайне неудачно пошутил о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В Китае умерла самка редчайшей в мире черепахи
В зоопарке города Сучжоу (Китай) умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире – гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено в 03:13
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Обновлено в 16:47
Кино
Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»
HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Политика
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Футбол
Болельщики «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольного клуба "Динамо" закрасили стену Цоя на Старом Арбате в Москве, нарисовав на ней символику клуба, сообщает Championat.com Болельщики пришли в центр столицы перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Мадридский «Реал» не смог обыграть «Леганес»
Обновлено в 16:50
Политика
Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты
Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.
Обновлено в 16:36
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Футбол
Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 14:25
Политика
NYT присудили премию Пулитцера за расследование в отношении Трампа
Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена журналистам газеты The New York Times за серию материалов, касающихся расследования предполагаемых финансовых махинаций со стороны президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 16:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53