Экономика
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%ТАСС 03:18
Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1% — до 27,9 млрд рублей
Rambler News Service03:13
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
Обновлено в 08:01
Политика
Путин увеличил число автомобилей Службы внешней разведки с «мигалками»
Служба внешней разведки (СВР) сможет оборудовать «мигалками» ещё четыре автомобиля.
Обновлено в 04:33
Экономика
«Северный поток-2» затянуло в датские воды
Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Обновлено вчера в 03:22
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Футбол
Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя на Арбате
Фанаты футбольного клуба "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате. Фото было опубликовано на странице ФК в Instagram.
Обновлено вчера в 11:47
Здоровье
Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов
Хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) в Улан-Удэ провели операцию мужчине, который почти 30 лет прожил с самопальными болтами вместо зубов.
Обновлено в 07:45
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Обновлено в 06:51
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Спасатели забрали детеныша нерпы с крючком в мордочке
Обновлено в 06:44
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Общество
Крупнейший в России троллейбусный завод возобновил работу
Обновлено в 06:16
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Общество
Участники «Тотального диктанта» не справились с «обаянием»
По словам члена экспертного совета "Тотального диктанта" и главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, сложности вызвало слово "обаяние" — люди путали его с "обонянием".
Обновлено в 06:59
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Клещи за неделю укусили в Тверской области уже 9 детей
Случаев заболевания клещевыми инфекциями пока не зарегистрировано За неделю с 8 по 14 апреля в медицинские организации Тверской области по поводу укуса клещами обратилось 14 человек, в том числе 9 детей.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа
Много шума в буквальном смысле наделал в Казани концерт популярного белорусского певца Макса Коржа.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Обновлено в 07:17
Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
Обновлено в 05:00
Общество
МЭШ запустила сервис самоподготовки к итоговым контрольным
Московская электронная школа (МЭШ) запустила новый сервис самоподготовки к итоговым контрольным, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба
По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51