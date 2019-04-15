Экономика

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%ТАСС 03:18

Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Детский мир» продемонстрировал рост выручки за I квартал

Красная весна07:09

Выручка группы «Детский мир» в 1 квартале 2019 года увеличилась на 16%

Finam.Ru02:57

«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%

Коммерсантъ04:08

«Детский мир» в I квартале увеличил выручку на 16,1%, до 27,9 млрд рублей

Интерфакс - Россия03:42

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%

ТАСС03:18

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1% — до 27,9 млрд рублей

Rambler News Service03:13

Выручка «Детского мира» резко выросла в I квартале

Вести.Финанс04:54
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Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

Обновлено в 08:01
Политика

Путин увеличил число автомобилей Службы внешней разведки с «мигалками»

Служба внешней разведки (СВР) сможет оборудовать «мигалками» ещё четыре автомобиля.
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Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Экономика

«Северный поток-2» затянуло в датские воды

Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Наука

Силовые тренировки продлевают жизнь

Обновлено вчера в 03:22
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Авто

Автомобили марки Ravon начнут собирать в России

В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Футбол

Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя на Арбате

Фанаты футбольного клуба "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате. Фото было опубликовано на странице ФК в Instagram.
Обновлено вчера в 11:47
Здоровье

Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов

Хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) в Улан-Удэ провели операцию мужчине, который почти 30 лет прожил с самопальными болтами вместо зубов.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Обновлено в 03:19
Хоккей

Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Обновлено в 06:51
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Спасатели забрали детеныша нерпы с крючком в мордочке

Обновлено в 06:44
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Общество

Крупнейший в России троллейбусный завод возобновил работу

Обновлено в 06:16
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Общество

Участники «Тотального диктанта» не справились с «обаянием»

По словам члена экспертного совета "Тотального диктанта" и главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, сложности вызвало слово "обаяние" — люди путали его с "обонянием".
Обновлено в 06:59
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Здоровье

Клещи за неделю укусили в Тверской области уже 9 детей

Случаев заболевания клещевыми инфекциями пока не зарегистрировано За неделю с 8 по 14 апреля в медицинские организации Тверской области по поводу укуса клещами обратилось 14 человек, в том числе 9 детей.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа

Много шума в буквальном смысле наделал в Казани концерт популярного белорусского певца Макса Коржа.
Обновлено в 07:02
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
Обновлено в 05:00
Общество

МЭШ запустила сервис самоподготовки к итоговым контрольным

Московская электронная школа (МЭШ) запустила новый сервис самоподготовки к итоговым контрольным, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:46
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
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