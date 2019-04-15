Экономика

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%ТАСС 03:18

Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%

Коммерсантъ04:08

Выручка группы «Детский мир» в 1 квартале 2019 года увеличилась на 16%

Finam.Ru02:57

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%

ТАСС03:18

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1% — до 27,9 млрд рублей

Rambler News Service03:13

Рынок онлайн-кредитования вырос в I квартале 2019 года

Zaim.com02:17

Выручка «Детского мира» резко выросла в I квартале

Вести.Финанс04:54

«Детский мир» в I квартале увеличил выручку на 16,1%, до 27,9 млрд рублей

Интерфакс - Россия03:42
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Авто

Назван топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4, результат которого составил 2 970 единиц, что на 8,6% меньше, чем годом ранее (3 248 авто).
Обновлено в 00:47
Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Общество

Жена Новосельцева обиделась на фанатов ФК Ростов

Обновлено в 03:35
Космос

Депутат горсовета заподозрил красноярского Илона Маска в мошенничестве

Красноярского Илона Маска заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 03:10
Политика

Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2".
Обновлено в 04:29
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

Пожилой фермер Марвин Ахос из штата Флорида погиб из-за нападения собственного питомца - казуара.
Обновлено в 03:03
Политика

В штабе Зеленского уточнили время проведения дебатов с Порошенко

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен ждет Порошенко на дебаты вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 03:37
Экономика

Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено 13 апреля в 08:21
Авто

Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер

Публичный дебют нового концепт-кара Volkswagen ID Roomzz пройдет 18 апреля в Шанхае.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах

Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Британский спецназ в Эстонии заподозрили в слежке за Россией

Обновлено вчера в 22:43
Культура

«Первый канал» покажет полное интервью Пугачевой для YouTube

Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Обновлено вчера в 03:16
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Политика

МИД РФ рассчитывает на преодоление кризиса в Совете Европы в этом году

Россия надеется, что кризис в Совете Европы удастся преодолеть уже в этом году, так как у Москвы нет желания выходить из организации, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Обновлено в 04:09
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии

Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.
Обновлено в 01:30
Экономика

UC Rusal планирует построить завод в США

UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачева помогла семье Началовой в организации похорон

Бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева в своем Instagram сообщила, что Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, помогла семье умершей певицы с организацией похорон.
Обновлено в 02:45
Общество

В России начался второй этап перехода на цифровое телевещание

Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика

Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi

Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Украина провела военные учения в Донбассе

Украинские военные подразделения провели в Донбассе учения по противовоздушной обороне.
Обновлено в 03:41
Хоккей

Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Форвард Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:13
Технологии

Первый в России крылокоптер прошел летные испытания

Обновлено в 02:13
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