Экономика
Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%Коммерсантъ 03:50
Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года (закончился 30 марта) достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,46, снизившись на 10%, говорится в пресс-релизе компании.
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Компания Apple отчиталась о снижении прибыли во втором квартале финансового года
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