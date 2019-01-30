Выручка Apple снизилась на 5%, доходы от продаж iPhone упали на 15%Вести.Финанс 18:13

В январе 2019 года Apple снизила прогноз выручки до $84 млрд на фоне слабых продаж iPhone в Китае. Из-за этого акции компании упали на 9%, до $143 за штуку, но к концу января снова выросли: до публикации отчётности 29 января 2019 года акции стоили $156 за штуку.

Выручка Apple снизилась на 5%, доходы от продаж iPhone упали на 15%

Космос Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Политика Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны "Верховный суд в решении №1 от 29 января постановил принять следующие меры предосторожности против Хуана Джерардо Гуаидо Маркеса: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения следствия; запрет на отчуждение и залог имущества, а также блокирование банковских счетов и/или любого другого финансового инструмента на территории Венесуэлы", - сообщил он в Twitter.

Единоборства Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.

Политика Британский парламент отказался переносить сроки Brexit Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.

Авто Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.

Происшествия NBC: неизвестные напали на актера Джусси Смоллетта в Чикаго Актер телесериала "Империя" (Empire, 2015 - по наст. время) Джусси Смоллетт госпитализирован после того, как неизвестные напали на него на одной из улиц в Чикаго (штат Иллинойс).

Авто Представлен абсолютно новый Renault Clio Hyundai назвала день российской премьеры обновленной Elantra Хэтчбек оказался весьма похожим на предыдущее поколение, хотя, как утверждают в Renault, на 100% состоит из новых (в том числе и кузовных) деталей.

Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

Происшествия СМИ сообщили о звонках мошенников с «номеров Сбербанка» По данным издания, при звонке мошенников у потенциальных жертв отражаются указанные на обратной стороне карт Сбербанка телефоны: 900 и +7 (495) 500-55-50.

Происшествия В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.

Авто Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.

Спорт Владимир Крамник объявил о завершении карьеры Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.

Экономика Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.

Общество Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».

Технологии Система быстрых платежей заработает в магазинах в августе 2019 года Россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах в августе 2019 года, когда начнутся первые тесты в торговых сетях.

Политика Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины Синод Православной церкви в Америке не признал так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) и подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Общество Медведев утвердил новые правила торговли молочной продукцией Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях размещения молочной продукции в организациях розничной торговли.

Интернет В работе Gmail произошел сбой по всему миру Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.

Политика WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.

Наука В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля Ранее сообщалось, что льды Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем десять лет назад.