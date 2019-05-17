Экономика

Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%REGNUM 04:58

В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей. Такие данные предоставили в пресс-службе компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%

REGNUM04:58

«Алроса» за I квартал снизила прибыль МСФО на 27%

Вестник золотопромышленника04:57

Чистая прибыль «АЛРОСА» в 1 квартале снизилась на 27%

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Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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