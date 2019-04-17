Экономика
Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два разаREGNUM вчера в 22:14
Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась почти вдвое: с 30,6 до 16,1 млрд рублей.
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Авто
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Авто
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Политика
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Обновлено в 06:57
Экономика
Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей
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Наука
Определен признак преждевременной смерти у мужчин
Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
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На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
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Авто
Genesis представил ситикар с необычным багажником
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Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
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