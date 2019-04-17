Экономика

Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два разаREGNUM вчера в 22:14

Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась почти вдвое: с 30,6 до 16,1 млрд рублей.
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Объем добычи алмазов АК «АЛРОСА» в 1-м квартале увеличился на 5%

Финмаркет05:15

Продажи «Алросы» в первом квартале выросли на 19% — до $1 млрд

Rambler News Service04:56

АЛРОСА увеличила добычу алмазов на 5 процентов, продажи выросли на 18 процентов

SakhaNews04:31

«АЛРОСА» в 1 квартале 2019 года увеличила добычу алмазов на 5%

Finam.Ru04:06

Оптимизм замдиректора АЛРОСА беспочвенен: летом спрос на алмазы падает

REGNUM05:08

«АЛРОСА» в I квартале увеличила добычу на 5%, до 7,8 млн карат

Якутия 2404:01

«Алроса» в I квартале увеличила добычу алмазов на 5%

Вестник золотопромышленника04:40
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Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Обновлено в 06:17
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Общество

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Авто

Представлен обновленный «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLC 63

В феврале 2018 года компания Mercedes представила обновлённый кроссовер GLC.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хаспел

Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
Обновлено в 04:27
Общество

ФБК заявил о возможных махинациях экс-мэра Хабаровска с недвижимостью

Хабаровской отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального 17 апреля опубликовало масштабное расследование, касающееся бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.
Обновлено в 04:19
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

На Украине солдат срочной службы сбежал с оружием из воинской части

Обновлено в 05:59
Общество

В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти

Обновлено в 06:53
Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено в 04:54
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Баскетбол

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча

Центровой петербургского «Зенита» Джален Рейнольдс пропустит следующие два матча команды в Единой лиге ВТБ, баскетболист дисквалифицирован, сообщает пресс-служба клуба.
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Общество

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено 15 апреля в 17:05
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Политика

Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета Федерации

Обновлено в 05:31
Политика

Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ

Украинский кабмин принял решение о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Украины.
Обновлено в 06:57
Экономика

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными

Авторы доклада утверждают, что многолетнее игнорирование проблемы отсутствия инвестиций в развитие собственных военно-морских сил делает прибалтийские страны уязвимыми для "угрозы с Востока".
Обновлено в 02:35
Политика

Эксперт оценил сообщения о бегстве команды Порошенко

Ранее экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута завил, что члены команды Петра Порошенко начали разбегаться.
Обновлено в 04:26
Наука

Определен признак преждевременной смерти у мужчин

Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 01:32
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан

В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Расходы на приобретение жизненно необходимых лекарств компенсируют

Одной из мер государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства правительство предлагает частичное возмещение их стоимости после покупки.
Обновлено в 06:33
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Авто

Genesis представил ситикар с необычным багажником

В Нью-Йорке премиальный суббренд Genesis представил концептуальный городской автомобиль Mint.
Обновлено в 03:22
Политика

Бывшего президента Судана отправили в тюрьму

Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Политика

Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Обновлено в 05:41
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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