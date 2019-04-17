Экономика
Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два разаREGNUM вчера в 22:14
Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась почти вдвое: с 30,6 до 16,1 млрд рублей.
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Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Экономика
Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками
Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Космос
SpaceIL: израильский лунный зонд разбился из-за «программной ошибки»
Израильские инженеры обнаружили намеки на то, что первый частный лунный аппарат "Берешит" разбился при посадке на поверхность Луны не из-за проблем в работе двигателей, а из-за зависания бортового компьютера зонда после исполнения "ошибочной команды".
Обновлено в 05:20
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Политика
Умер замглавы администрации губернатора Сергей Трофимов
Перед началом очередной сессии Законодательного собрания края спикер Игорь Лиханов сообщил о внезапной кончине на рабочем месте первого заместителя главы администрации губернатора Сергея Трофимова.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
СВР внесла ясность в данные о назначении Нарышкина спикером Совфеда
Официальный представитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на должность спикера Совета Федерации России.
Обновлено в 05:15
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации
Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Специалисты Минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Быкова
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова распорядилась провести телемедицинский консилиум с главными внештатными специалистами ведомства по неврологии, анестезиологии и реаниматологии относительно состояния 51-летнего писателя Дмитрия Быкова, который находится в больнице в Уфе.
Обновлено в 07:43
Общество
Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд
Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Политика
Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.
Обновлено в 08:07
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам
Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Политика
Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ
Украинский кабмин принял решение о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Украины.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Экономика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет со следующего года будет существенно повышено, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду, 17 апреля, с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
Обновлено в 07:37
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан
В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В России стартовала разработка подлодки пятого поколения
Речь идет о научно-исследовательском проекте «Хаски» Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», специалисты которого начали под шифром «Лайка» опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Технологии
Впервые новости на телеканале «Россия 24» прочитал андроид
За 18 месяцев, в течение которых разрабатывали Алекса, видели его только несколько сотрудников Promobot, а также премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Гаджеты
Apple и Qualcomm помирились друг с другом
Apple и Qualcomm помирились друг с другом После многолетних патентных споров и судов по всему миру компании Apple и Qualcomm неожиданно для всех объявили во вторник о примирении.
Обновлено в 05:53
Политика
От встречи Путина с Кальюлайд в Эстонии ждут экономического прорыва
Прежде всего эстонские жители ожидают, что в четверг, 18 апреля, в ходе двусторонней встречи президента Керсти Кальюлайд и президента Владимира Путина будет обсуждаться тема оживления экономических отношений двух государств.
Обновлено в 07:22
Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
По Триполи нанесен ракетный удар
По ливийской столице нанесен ракетный удар, передает РИА Новости со ссылкой на The Libya Observer.
Обновлено в 04:06