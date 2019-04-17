Экономика
Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два разаREGNUM вчера в 22:14
Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась почти вдвое: с 30,6 до 16,1 млрд рублей.
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