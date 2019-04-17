Экономика

Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два разаREGNUM вчера в 22:14

Снижение дохода от продаж алмазов в первые три месяца 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го составило 32%: выручка компании за январь-март прошлого года была 73 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась почти вдвое: с 30,6 до 16,1 млрд рублей.
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СМИ: в Ботсване добыли алмаз очень редкого синего цвета

ТАСС09:54

Объем добычи алмазов АК «АЛРОСА» в 1-м квартале увеличился на 5%

Финмаркет05:15

«АЛРОСА» в I квартале увеличила добычу на 5%, до 7,8 млн карат

Якутия 2404:01

«АЛРОСА» в 1 квартале 2019 года увеличила добычу алмазов на 5%

Finam.Ru04:06

Оптимизм замдиректора АЛРОСА беспочвенен: летом спрос на алмазы падает

REGNUM05:08

Продажи «Алросы» в первом квартале выросли на 19% — до $1 млрд

Rambler News Service04:56

АЛРОСА увеличила добычу алмазов на 5 процентов, продажи выросли на 18 процентов

SakhaNews04:31
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Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.
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Военный прокурор озвучил расценки на «слив» данных МВД Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько в «незалежной» стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Общество

Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Писателя Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, рассказал агентству городских новостей "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.
Обновлено в 08:48
Политика

Путин заявил, что в России живут 1,2 млн граждан Таджикистана

Власти РФ предпринимают меры для обеспечения достойных условий для проживающих и работающих в стране граждан Таджикистана.
Обновлено в 09:22
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К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском

К участнику "Бессрочного протеста", студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Экономика

Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
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Расходы на приобретение жизненно необходимых лекарств компенсируют

Одной из мер государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства правительство предлагает частичное возмещение их стоимости после покупки.
Обновлено в 06:33
Политика

Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году

Первый российский экспедиционный корабль будет перепроектирован и построен в 2024 году, заявил журналистам в среду президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Британия перебросила к России ударные вертолеты и солдат

Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache и больше сотни военнослужащих.
Обновлено 15 апреля в 21:58
Политика

В МИД прокомментировали обращение Украины в Международный трибунал

Представитель МИД РФ прокомментировал факт обращения Украины в Международный трибунал с требованием освободить украинских моряков, незаконно пересекших границу РФ.
Обновлено вчера в 23:35
Хоккей

Заварухин назначен главным тренером ХК «Сибирь»

Обновлено в 06:54
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено вчера в 11:56
Политика

На дебатах Зеленского и Порошенко ожидается до 60 тысяч зрителей

На дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве, ожидается до 60 тысяч зрителей.
Обновлено в 09:38
Политика

Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit

Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Хоккей

Кубок Гагарина побывает в Омске

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Политика

Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатов

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Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A60

Как сообщают сетевые источники, компания Samsung представила в Индии смартфон Samsung Galaxy A60, который относится к среднему ценовому сегменту.
Обновлено в 06:37
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
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Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии

Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Кино

В Netflix раскрыли приблизительную дату премьеры сериала по «Ведьмаку»

Директор по контенту Netflix Тед Сарандос подтвердил приблизительную дату выхода сериала по «Ведьмаку».
Обновлено в 10:00
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В Шанхае представлен электрифицированный Jeep Commander PHEV

В шанхае представлена модель Commander PHEV с подключаемой гибридной системой.
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Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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