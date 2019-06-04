Экономика

Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%ТАСС 03:17

Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10,4% и составила 185,5 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
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Выручка «Системы» в 1-м квартале выросла на 10,4%

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Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%

ТАСС03:17

«Системе» понадобится 1-2 года, чтобы снизить долговую нагрузку до приемлемых уровней

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Finam.Ru03:10
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Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

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Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
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Технологии

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Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
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На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
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Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
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