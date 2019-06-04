Экономика
Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%ТАСС 03:17
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10,4% и составила 185,5 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
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Происшествия
15 школьников пострадали в ДТП с автобусом в Японии
Обновлено в 00:40
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зеленский назначил Кучму представителем по Донбассу
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Экономика
Правила расходования материнского капитала изменились в России
Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от приобретения российских комплексов противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 03:08
Общество
В России в 2018 году родилось на 15% меньше детей, чем в 2016
Количество детей, родившихся в России в 2018 году, оказалось на 15% меньше, чем двумя годами ранее.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
«Академик Александров» вышел в море для завершения ходовых испытаний
Обновлено вчера в 09:03
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 02:57
Транспорт
Стало известно о многочасовых задержках с багажом в «Шереметьеве»
Многочасовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" связаны с нехваткой грузчиков.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100
Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Политика
Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте
Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:41
Политика
Дональд Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Обновлено в 02:33
Технологии
В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Дженнифер Лопес получила премию CFDA в категории «Икона стиля»
В прошлые годы CFDA Fashion Awards в той же категории получали Наоми Кэмпбелл, Рианна, Бейонсе и Кейт Мосс.
Обновлено в 04:35
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»
Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Кино
Вышел первый тизер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
Обновлено в 06:22
Политика
Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате»
Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Энергетика
Сечин сообщил об ущербе имиджу России от российской загрязненной нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти, поступающей по по трубопроводу "Дружба" в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны.
Обновлено в 06:37
Авто
Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России
Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19