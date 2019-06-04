Экономика

Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%ТАСС 03:17

Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10,4% и составила 185,5 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
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Выручка «Системы» в 1-м квартале выросла на 10,4%

Финмаркет04:43

Выручка АФК «Система» выросла на 10,4%

Метагазета04:31

Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%

ТАСС03:17

АФК «Система» получила прибыль по МСФО в I квартале

Вести.Финанс03:43

Скорректированная чистая прибыль АФК «Система» в I квартале составила 15,7 млрд руб

ПРАЙМ03:07

АФК Система в 1 кв 19 г получила чистую прибыль в размере 16,6 млрд руб

Financial One03:13

Чистая прибыль АФК «Система» в 1 квартале составила 15,7 млрд рублей

Finam.Ru03:10
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В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
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Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
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Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
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Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
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Дэвид Линч получит почётный «Оскар»

Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
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«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Бостоном» благодаря голу Тарасенко

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Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
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Происшествия

В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку

В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.
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Происшествия

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено вчера в 09:50
Авто

Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90

На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Петербурге в лагере при школе избили и душили 10-летнего мальчика

Как оказалось, пострадавший мальчик посещал дневной лагерь при школе №547, который расположен на улице Адмирала Коновалова в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд

Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.
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Экономика

Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС

Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
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Экономика

Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл

По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток

Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
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Экономика

Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов

По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
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Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

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Финансы

ЦБ Австралии снизил ставку до рекордно низкого уровня

Фото: EPA-EFE / BRENDAN ESPOSITO Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку с 1,5% до рекордно низкого уровня 1,25% годовых.
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Наука

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Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
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Зеленский назначил пресс-секретаря

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Умерла супруга президента Израиля

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Политика

Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400

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Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
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Apple представила черную iOS 13

Обновлено вчера в 14:21
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