Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%ТАСС 03:17

Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10,4% и составила 185,5 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.

Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%

Происшествия В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Единоборства Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.

Политика Трамп не узнал своего прошлогоднего подарка Елизавете II Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время своего визита в Великобританию.

Происшествия Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.

Экономика Правила расходования материнского капитала изменились в России Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Кино Дэвид Линч получит почётный «Оскар» Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.

Происшествия В Латвии суд конфисковал у крестьянина довоенную зенитную пушку В Латвии суд постановил конфисковать у 60-летнего местного жителя, крестьянина и охотника Андриса Клявы, зенитное орудие 1930-х годов, которое стояло во дворе его частного дома с 1993 года.

Происшествия В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.

Авто Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90 На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.

Происшествия В Петербурге в лагере при школе избили и душили 10-летнего мальчика Как оказалось, пострадавший мальчик посещал дневной лагерь при школе №547, который расположен на улице Адмирала Коновалова в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Происшествия Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.

Экономика Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Экономика Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.

Происшествия Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.

Экономика Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.

Финансы ЦБ Австралии снизил ставку до рекордно низкого уровня Фото: EPA-EFE / BRENDAN ESPOSITO Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку с 1,5% до рекордно низкого уровня 1,25% годовых.

Наука Редактирование генома может сокращать продолжительность жизни Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.